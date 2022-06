Apple : Le retour fulgurant de la barre tactile sur les MacBook Pro 13 pouces

Apple avait initialement prévu la barre tactile comme une révolution. Cependant, elle ne s’est pas affirmée et est rapidement devenue une belle-fille mal aimée. Un peu toujours gênant, sans apporter la valeur ajoutée cruciale, et les utilisateurs devaient appuyer deux fois plus souvent qu’un simple bouton, par exemple pour augmenter le volume. Pour les Macbook Pro 14 et 16 pouces, Apple a également supprimé la barre tactile l’automne dernier. Dans le nouveau MacBook Pro 13 pouces, la barre tactile fait maintenant un retour surprenant, comme le montrent les images du produit.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces : puce M2, barre tactile et USB-C

Et c’est surprenant, car Apple exige un RRP de près de 1 600 euros pour le nouveau modèle Pro le moins cher. Il semble que le géant de la technologie soit presque un peu gêné lui-même. Seul le nouveau MacBook Air (sans barre tactile) a reçu un communiqué de presse officiel pour le discours d’ouverture de la conférence des développeurs d’Apple WWDC 2022, dans lequel le nouveau Pro n’est mentionné qu’en passant.

Barre tactile mal aimée. Bien que vous puissiez contrôler des paramètres tels que les commandes de couleur sans souris et Co., vous devez également le faire pour des fonctions simples telles que le volume.

Le MacBook Pro 13 pouces dispose d’une batterie plus grande avec 20 heures d’autonomie, de 8 à 24 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage sur disque dur SSD. Le nouveau MacBook Pro 13 pouces ne dispose pas non plus du nouveau connecteur MagSafe, qu’Apple a réintroduit pour les MPB 14 et 16 pouces et qu’il apporte désormais également au nouveau MacBook Air.

Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles Apple continue de s’appuyer sur la barre tactile et l’USB-C, comme il l’a fait dans le prédécesseur du MacBook 13 pouces. Les observateurs de la scène supposent qu’Apple n’aurait tout simplement pas pu avoir le temps de développer un nouveau design. Apple a travaillé sur le nouveau MacBook Air pendant deux ans. Le nouveau 13 pouces Pro serait alors comparable à l’iPhone SE (2022) – c’est-à-dire un design ancien dans lequel Apple vient de mettre une nouvelle puce.

Peut-être avez-vous même manqué la barre tactile ? Alors tant mieux ! Sinon, votre alternative pourrait être le MacBook Pro 14 pouces, qui n’est que légèrement plus grand et plus lourd, mais un peu plus cher.

La nouvelle puce M2 d’Apple : plus grande et plus puissante

La nouvelle puce M2, qui est également utilisée dans le MacBook Pro 13 pouces, est un peu plus grande que son prédécesseur, mais est également basée sur la technologie ARM, qui est nouvelle pour Apple. Cela fonctionne dans presque tous les smartphones et se caractérise par une bonne puissance de calcul avec une consommation d’énergie minimale. Apple a également le processeur M2 fabriqué en 5 nm, mais veut encore augmenter l’efficacité.

Oui bonjour! Le M2 (à droite) est légèrement plus grand que son prédécesseur et offre plus de performances avec une très faible consommation d’énergie. (Photo : Apple)

Quatre cœurs de processeur hautes performances et quatre cœurs de processeur très efficaces, dont 10 cœurs de processeur graphique, sont combinés sur le chiplet. L’augmentation des performances par rapport à la génération précédente est modérée à 18% en performances processeur et 25% en calcul graphique. Ceci est particulièrement intéressant pour les utilisateurs ayant des exigences légèrement plus élevées. La puce M1 précédente, qui est également basée sur la technologie ARM et qui nous a fait bonne impression dans le MacBook Air M1, par exemple, est toujours disponible en tant que variante moins chère pour MacBook Airs.

La vraie nouveauté : le MacBook Air (2022)

Le MacBook Air (2022), qui est également nouveau, a un design plus anguleux et est 20 % plus petit que l’ancienne génération. Le boîtier est disponible en quatre coloris et propose une connectique MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 et une connectique jack 3,5 mm. Audio spatial, Touch ID, caméra 1080p dans l’encoche et le processeur M2 mentionné complètent l’ensemble.

Le MacBook Air 2022 est la première plate-forme M2. (Photo / s: Apple)

L’Air est un bon choix pour le travail mobile. L’écran Retina de 13,6 pouces est suffisamment lumineux pour les graphiques et l’édition de bureau à 500 nits. La durée de vie de la batterie est vraiment bonne avec 18 heures de lecture vidéo.

Le nouveau MacBook Air (2022) devrait être disponible à partir de 1 499 euros. Cela signifie que l’Air 2022 coûte plus cher que ses prédécesseurs. En contrepartie, Apple souhaite proposer les modèles M1 de l’année précédente à un prix inférieur.

macOS Ventura : concentrez-vous sur la productivité et la commodité

Toutes les nouveautés en un coup d’œil. La nouvelle option de partage (à gauche), Stage Manager (au milieu) et Metal 3 pour les joueurs (à droite). (Photo : Apple – avec du matériel de Hello Games)

Les deux nouvelles gammes de MacBook peuvent être mises à jour vers le nouveau macOS Ventura. Ventura se distingue à peine de son prédécesseur Monterey. Encore une fois, les développeurs ont décidé de s’attaquer aux détails et à la base du système d’exploitation de bureau :