L’alimentation par câble HDMI élimine le besoin d’un connecteur d’alimentation séparé pour les câbles HDMI actifs

Câble HDMI 4K 2m - Snowkids Câble HDMI [email protected] Haute vitesse par Ethernet en Nylon Tressé Supporte 3D/ Retour Audio - Cordon HDMI pour Lecteur Blu-Ray/ PS3/ PS4/ TV 4K /Ecran

✦[Câble HDMI 4K]: Technologie 4K avec une résolution allant jusqu'à 3840*2160. Ce câble HDMI 4k est 4 fois plus clair que celui du 1080P. Vous pouvez profiter d'un festin visuel d'ultra haute définition. Notre câble HDMI 4k prend en charge les entrées et sorties audio et vidéo (la 3D est également prise en charge). Vous pouvez obtenir des images claires et des sons cohérents. ✦[ Câble HDMI Haute Vitesse]: Ce câble HDMI 4K peut transférer des données à une vitesse pouvant atteindre 18 gigabits par seconde, à 60 Hz, ce qui permet un transfert d'image fluide et sans à-coups Connecteurs plaqués or de haute qualité en aluminium pour une transmission non destructive et une protection contre la corrosion. Chaque détail garantit un transfert rapide des signaux audio et vidéo numériques haute définition. ✦[Câble HDMI 4K Universel Compatible]: Le câble HDMI à HDMI Snowkids 4K vous permet de partager la connexion Internet entre plusieurs appareils sans avoir besoin d'un câble Ethernet séparé. Ce câble HDMI 4k relie facilement votre téléviseur à vos PS4, PS3, Fire TV, TV 4K, DVD, lecteurs Blu-ray, Sky HD, ordinateurs, autres appareils compatibles HDMI avec les téléviseurs, les écrans, le récepteurs et plus. ✦[Conception de Haute Qualité] Ce câble HDMI 4k répond à la norme 2.0 et peut être compatible avec toutes les versions inférieures à 2.0 (HDMI1.4, HDMI1.3, HDMI1.2, HDMI1.1) pour prendre en charge les ordinateurs miroirs ou d'extension. En mode miroir, vous pouvez regarder des films ou jouer à des jeux sur le téléviseur HD qui affichent le même contenu que le bureau de votre ordinateur. En mode étendu, chaque moniteur fournit plus d'espace sur le bureau et ils sont séparés. ✦[Support Client Premium] Choisissez un câble HDMI 4K Snowkids, bénéficiez d'une garantie à vie inconditionnelle et d'un service client 24h / 24 et 7j / 7 Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous. Notre équipe de service de câble HDMI répondra à vos messages dans les 24 heures et fera de son mieux pour résoudre vos problèmes. Achat SANS RISQUE en cliquant sur le bouton jaune "Ajouter au panier".