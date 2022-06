D’iOS 16 aux nouveaux processeurs M2 : ce qu’Apple a annoncé à la WWDC

Lors de la keynote d’ouverture de la WWDC, Apple a présenté l’actualité liée aux systèmes d’exploitation de ses produits. Quelques nouveaux appareils de la gamme Mac sont annoncés.

Apple a donné le coup d’envoi de la WWDC 2022 avec le keynote habituel dans lequel toutes les actualités relatives aux systèmes d’exploitation Apple ont été annoncées, d’iOS à macOS, en passant par watchOS. Grande nouvelle également pour les Mac, qui, avec le nouveau processeur M2, consolident l’approche intégrée qui caractérise désormais toute la gamme d’ordinateurs Apple. Le thème de la réalité augmentée est absent, ce qui selon beaucoup devait être l’un des points principaux de la conférence.

Toute l’actualité d’iOS 16

L’accent était mis sur iOS 16, la prochaine version du système d’exploitation iPhone. La première nouveauté concerne l’écran de verrouillage, qui dans le prochain iOS sera révolutionné. Comme, comment? Permettre aux utilisateurs de personnaliser les images, les polices, les widgets et autres éléments graphiques de l’écran, qui de cette manière seront enfin personnalisables par les utilisateurs. L’éditeur ressemble à celui de l’Apple Watch et s’appuie sur différents styles qui modifient les polices et les filtres photographiques, par exemple en appliquant une couleur particulière à l’image. Évidemment, il sera possible de personnaliser davantage les styles individuels en choisissant les polices et les filtres indépendamment. Des widgets complètent le nouvel écran de verrouillage, permettant de sélectionner différents éléments accessibles d’un simple coup d’œil. Certaines d’entre elles seront interactives et seront appelées Activités en direct. Vous pouvez définir différents écrans de verrouillage que vous pouvez ensuite choisir à la volée, comme pour les visages de l’Apple Watch.

Une autre nouveauté importante d’iOS 16 concerne iMessage, où la possibilité de modifier les messages une fois envoyés arrive : dans ce cas, une petite note apparaîtra qui informera le destinataire que ce message a été modifié. Il sera également possible de supprimer des messages déjà envoyés.

Apple paye plus tard

Un changement important concerne également Apple Pay qui avec la nouvelle version « Later » vous permettra de différer un paiement unique en 4 fois réparties sur 6 semaines. Le tout sans tarifs ni intérêts, directement depuis l’iPhone. Ce mode de paiement sera accepté dans n’importe quel endroit qui accepte déjà Apple Pay. De plus, aux États-Unis (au moins dans un premier temps), il y aura également la possibilité pour les responsables de club d’accepter les paiements par carte directement depuis l’iPhone, qui deviendra en fait une sorte de point de vente.

Contrôle de sécurité, contrats et abus

Le contrôle de sécurité est une nouvelle fonctionnalité importante qui vous permet de réinitialiser vos paramètres de confidentialité en cas d’urgence, par exemple dans une situation abusive au sein d’une relation. En activant cette fonction, vous pouvez bloquer le partage de votre position avec d’autres personnes, réinitialiser les paramètres de confidentialité de toutes les applications et vous déconnecter automatiquement de tous les autres appareils connectés avec votre compte iCloud.

watchOS 9

De nouveaux cadrans arrivent sur Apple Watch, qui avec watchOS 9 renouvelle partiellement son look avec de nouveaux styles graphiques et quelques améliorations d’interface. Une excellente nouvelle également pour la partie fitness, l’un des principaux éléments de la smartwatch à la pomme. Par exemple, la montre intelligente pourra analyser la qualité de la course, détecter trois métriques fondamentales pour les coureurs et comprendre si vous vous entraînez correctement. L’écran d’entraînement affichera enfin également la zone cardiaque dans laquelle vous vous trouvez, une fonction extrêmement utile pour bien calibrer l’intensité de votre entraînement.

Le nouveau M2

Comme prévu, Apple a également annoncé la nouvelle version de son processeur propriétaire, le M2. Nous parlons de 18% de performances en plus que le M1 et de 25% de performances graphiques en plus que le modèle précédent. Celle présentée par Apple est une puce dotée de 20 millions de transistors qui fait de l’efficacité énergétique l’un de ses principaux atouts.

Le M2

Le processeur M2 est le cœur battant du nouveau MacBook Air, qui a été repensé autour de la puce propriétaire. Cela permet une épaisseur de seulement 11,3 mm et un poids plume. Quatre couleurs différentes : gris, argent, or et noir. Il dispose d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec des bordures réduites et 25 % plus lumineux que jamais. La caméra a également été améliorée, qui prend désormais en charge l’enregistrement 1080p. Grâce au nouveau processeur, Apple promet une autonomie de 18 heures. Parallèlement au nouveau MacBook Air, Apple a également annoncé le nouveau MacBook Pro 13 pouces équipé du M2.

Le nouveau macOS Ventura

La prochaine mise à jour de Mac OS porte un nom : Ventura. L’une des principales nouveautés s’appelle stai Manager et c’est une fonction qui aide à gérer plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Une fois activée, l’application que nous utilisons sera au centre de l’écran, tandis que les autres seront positionnées en taille réduite sur le côté de l’écran : il sera alors possible de passer de l’une à l’autre en cliquant simplement sur les icônes latérales pour échanger l’application principale. Grâce à Continuité, il sera également possible d’utiliser l’iPhone comme webcam pendant des heures d’appels vidéo effectués avec le Mac.