Le MacBook Air repensé reçoit une puce M2, une charge MagSafe et un écran plus grand

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a annoncé une version repensée de son populaire MacBook Air alimenté par la nouvelle puce M2 de la société. Le MacBook Air 2022 est doté d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces offrant une luminosité de 500 nits, soit 25 % plus lumineux qu’auparavant. Il est alimenté par le M2 susmentionné, la dernière version d’Apple Silicon qui est construite sur un processus de 5 nm et contient 20 milliards de transistors avec 100 Go/s de bande passante mémoire unifiée.

M2 se compose d’un processeur à huit cœurs (quatre cœurs de performance et quatre cœurs à haut rendement) ainsi que d’un GPU avec jusqu’à 10 cœurs. Dans l’air, il est refroidi passivement pour que vous n’ayez pas à vous soucier du bruit du ventilateur.

Le nouvel Air intègre également une caméra FaceTime HD 1080p qui offre deux fois la résolution et les performances en basse lumière par rapport à la génération précédente. Il y a aussi un système audio à quatre haut-parleurs qui prend en charge Spatial Audio pour les films et la musique avec Dolby Atmos aux côtés d’un trio de microphones, qui se trouvent tous entre le clavier et l’écran.

Le châssis unibody tout en aluminium emprunte le design à bord plat de l’iPhone et de l’iPad. Le système ne mesure désormais que 11,3 mm d’épaisseur uniformément et ne pèse que 2,7 livres. Les coloris incluent l’argent, le gris sidéral, le minuit et la lumière des étoiles.

La charge MagSafe revient pour libérer les deux ports Thunderbolt du système pour d’autres tâches, et une prise audio 3,5 mm prenant en charge les écouteurs à haute impédance devrait suffire pour une écoute privée. L’autonomie de la batterie est évaluée à 18 heures de lecture vidéo et avec une charge rapide et l’adaptateur USB-C 67 W en option, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes.

Le nouveau MacBook Air avec M2 commence à 1 199 $ et comprend un GPU à huit cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go. Une configuration haut de gamme avec un GPU à 10 cœurs, 24 Go de mémoire, un SSD de 2 To et un adaptateur d’alimentation USB-C de 67 W fera grimper le prix à 2 499 $. Les systèmes ne sont pas encore disponibles en précommande, mais vous pouvez configurer une machine et l’enregistrer pour l’acheter lors de leur lancement en juillet.