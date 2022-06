Jouez à Doom directement depuis votre carte mère avec cette mise à jour du BIOS

Dans le contexte : Doom est partout. Il semble qu’au moins quelques fois par an, quelqu’un trouve une autre façon de diriger le grand-père des tireurs à la première personne modernes. S’il est capable de traiter des données de toute façon, les gens trouvent un moyen de le faire exécuter Doom.

Phoronix note que le dernier port Doom est fourni via une « charge utile » dans votre BIOS, c’est-à-dire si vous exécutez Coreboot (anciennement connu sous le nom de LinuxBIOS). Coreboot est un BIOS open source compatible avec plusieurs cartes mères, notamment Acer Aspire VN7-572G, Razer Blade Stealth KabyLake (H2U) et plusieurs mobos Google Chromebook.

Coreboot 4.17 ajoute la prise en charge d’un plus grand nombre de cartes mères, notamment : Clevo L140MU / L141MU / L142MU

Dell Précision T1650

Google Craask

Google Gelarshie

Google Kuldax

Google Mithrax

Google Osiris

Station de travail HP Z220 CMT

Star Labs LabTop Mk III (i7-8550u)

Star Labs LabTop Mk IV (i3-10110U et i7-10710U)

Star Labs Lite Mk III (N5000)

Star Labs Lite Mk IV (N5030)

L’un des arguments de vente de Coreboot est une fonctionnalité appelée Payloads. Ce sont des extensions que les utilisateurs peuvent utiliser pour personnaliser le BIOS avec des fonctionnalités supplémentaires. La semaine dernière, Coreboot 4.17 a été lancé avec plusieurs correctifs, un nouveau chargeur de démarrage, la prise en charge d’AMD PSB et une charge utile appelée « CoreDoom », un port Doom complet qui s’exécute à partir de la ROM flash du système, basé sur le code DoomGeneric disponible sur GitHub.

Ce n’est pas le premier jeu à venir dans un Coreboot Payload. Space Invaders (Grub Invaders) et Tetris (Tint) existent depuis un certain temps. Les autres charges utiles incluent divers outils et utilitaires. Il est même possible d’insérer une distribution Linux allégée dans une charge utile.

Il y a quelques mises en garde à jouer à CoreDoom. D’une part, il nécessite un clavier PS2. Cependant, les développeurs ont déclaré qu’ils ajouteraient bientôt le support USB. Phoronix a testé le jeu et a constaté que la prise en charge du format vidéo est limitée, bien qu’il n’ait pas mentionné de détails. Il n’a pas de fonction de sauvegarde de jeu car il s’exécute à partir de la ROM flash de démarrage du système. De même, lorsque vous quittez le jeu, le système se bloque.

Nous plaisantons souvent sur le fait que Bethesda porte Skyrim sur tout, y compris Alexa. Cependant, au fil des jeux portés, Doom reste inégalé. Nous avons vu des gens comprendre comment exécuter Doom sur presque toutes les consoles et tous les PC passés et présents et des appareils inhabituels comme une caisse enregistreuse McDonald’s, une lampe intelligente Ikea et même une Porsche 911.

Les personnes intéressées à essayer CoreDoom peuvent le trouver sur le référentiel Coreboot Git. Assurez-vous que Coreboot prend en charge votre carte en utilisant son tableau de compatibilité.