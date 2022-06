Une femme se réveille à son enterrement, comme c’est possible

C’est arrivé au Pérou, où le cas d’une victime d’accident de voiture de 36 ans fait l’objet d’une enquête.

Il y a cinq semaines, une femme de 36 ans, Rosa Isabel Céspedes Callaca, victime d’un terrible accident de voiture, a été déclarée morte dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Lambayeque, au Pérou. La femme avait subi un grave traumatisme crânien après un accident à grande vitesse et, selon les rapports, ne montrait plus aucun signe de vie. Sa famille a immédiatement commencé les préparatifs de ses funérailles – selon la loi péruvienne, le défunt doit être enterré dans les trois jours suivant le décès – et le lendemain, la femme a été emmenée au cimetière dans un cercueil ouvert.

C’est alors que sa famille a remarqué quelque chose qui n’allait pas. « Il ouvrit les yeux et transpirait – Juan Segundo Cajo, l’administrateur du cimetière El Carmen à Ferreñafe, a déclaré au journal Los Andes -. À ce moment-là, je suis venu à mon bureau et j’ai appelé la police ». La femme a été transférée – toujours dans son cercueil – à l’hôpital local. Les médecins ont confirmé qu’il présentait des signes vitaux, bien qu’extrêmement faibles.

« Nous l’avons emmenée à l’hôpital et elle est arrivée avec un rythme cardiaque de cinq » a déclaré un parent de la femme qui, avec la famille, a demandé une enquête pour savoir comment cela aurait pu se produire. L’hypothèse principale est que la femme était dans un coma profond. « [Il caso] c’est dans un processus d’enquête – a expliqué le chef régional de la Santé, Alipio Rivas Guevara Rivas Guevara -. Un rapport sur les événements survenus a déjà été soumis aux autorités en chargeEt » .

Une autre explication possible pourrait être celle des soi-disant « cadavres cardiaques battants », qui se produisent lorsque le cerveau meurt, mais que les organes continuent de fonctionner : une étude de 1998 a trouvé environ 175 cas dans lesquels les corps ont continué à fonctionner pendant plus d’une semaine après mort cérébrale.

Quelle que soit la cause du réveil, l’histoire de la femme, malheureusement, n’a pas une fin heureuse. Les rapports indiquent que malgré les efforts pour la maintenir en vie, Callaca a été déclarée morte pour la deuxième et (jusqu’à présent) dernière fois en quelques heures.