Selon les rumeurs, Nvidia RTX 4060 serait plus gourmand en énergie qu’un RTX 3070

Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master Carte graphique 8 Go

Multiprocesseurs NVIDIA Ampere Streaming : les blocs de construction pour le GPU le plus rapide et le plus efficace au monde, le tout nouveau Ampere SM apporte 2 fois le débit FP32 et une meilleure efficacité énergétique. Core RT 2ème génération : découvrez 2 fois le débit des cœurs RT de 1ère génération, ainsi que le RT et l'ombrage simultanés pour un tout nouveau niveau de performance de traçage des rayons Noyaux Tensor de 3e génération : obtenez jusqu'à 2 fois plus de débit avec une sparsité structurelle et des algorithmes d'IA avancés tels que DLSS. Maintenant avec la prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 8K, ces cœurs offrent un énorme boost en termes de performances de jeu et de nouvelles capacités d'IA. Système de refroidissement Windforce Stack, avec ventilateurs rotatifs alternatifs RGB Fusion 2.0