En juin, magnifique alignement de 5 planètes visible à l’oeil nu : ça n’était pas arrivé depuis 2004

Ce mois-ci, il est possible d’admirer un alignement spectaculaire dans le ciel avec cinq planètes visibles à l’œil nu. Voici comment et quand voir le phénomène rare.

La simulation du ciel du 24 juin. Crédit : Stellarium

Parmi les spectacles astronomiques les plus fascinants que l’on puisse admirer en juin, il y a certainement un alignement planétaire rare et merveilleux, qui implique les cinq planètes du système solaire visibles à l’œil nu (depuis la Terre, bien sûr) : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Dans des circonstances très inhabituelles et avec un ciel totalement dépourvu de pollution lumineuse, même Uranus peut devenir visible sans instruments, mais normalement la planète glacée de couleur cyan est considérée comme non visible à l’œil nu. L’alignement astronomique est déjà observable vers l’aube de nos jours et le sera pratiquement pendant tout le mois, avec quelques petites variations dans les distances (apparentes) entre les objets qui parsèment la voûte céleste. Le meilleur jour de tous les temps pour profiter du spectacle sera le vendredi 24 juin, lorsque la « fête » sera également rejointe par un mince croissant de lune, tandis que Mercure, le plus difficile à observer du groupe, sera assez haut à l’horizon. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle qui, comme l’a déclaré Skyandtelescope, n’a pas eu lieu depuis 2004.

Comme indiqué, l’alignement des cinq planètes visibles à l’œil nu est déjà en cours. Pour l’admirer, il suffit de se lever assez tôt (vers 4h45, heure de Rome) et de diriger son regard vers le ciel, entre Nord-Est et Sud.La planète la plus compliquée à voir, comme indiqué, est Mercure, pour une raison évidente. Étant la plus proche du Soleil des huit planètes de notre système, c’est aussi celle qui est la plus « obscurcie » par sa lumière. Les seuls moments où vous pouvez essayer de l’observer sont au coucher et au lever du soleil, précisément parce qu’il orbite très près de l’étoile. Plus Mercure « tient » longtemps au-delà de la ligne d’horizon, plus vous avez de chances de pouvoir l’admirer. Sinon, il est toujours trop bas ou trop brillant pour être vu. Au cours de ce mois, il est clairement visible à l’aube, très près de l’Est, là où le Soleil se lève (vous devez faire très attention à ne jamais regarder directement le disque solaire, car vous risquez de graves dommages à la vue et même la cécité).

Mercure apparaît de nos jours sous la forme d’un petit point lumineux juste au-dessus de la constellation du Taureau. Pour l’intercepter, il suffit de chercher la planète Vénus, située un peu plus haut et à droite, juste au-dessus de la constellation de la Baleine. Vénus est le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune et à nos yeux elle apparaît comme une sorte de petit phare ; il est impossible de le confondre avec d’autres corps célestes. Ayant trouvé Vénus, il est également très facile d’identifier les autres planètes. Mars et Jupiter sont appariés juste en dessous de la constellation des Poissons, exactement à mi-chemin entre l’Est et le Sud-Est. Mars a une couleur rougeâtre indubitable (sans surprise, il est surnommé Planète Rouge), tandis que Jupiter est très brillant, un peu moins de Vénus mais toujours très évident. Ce n’est pas un hasard si c’est le quatrième objet le plus brillant du ciel. Le dernier objet à compléter l’alignement à cinq voies est le « Seigneur des Anneaux » Saturne, visible entre le Verseau et le Capricorne, au sud. Il a une couleur blanc jaunâtre assez pâle, mais indubitable pour tout amateur d’astronomie. Rappelons que la lumière des planètes est la lumière réfléchie du Soleil, elles ne brillent pas de leur propre lumière comme les étoiles du fait des réactions nucléaires, donc elles sont moins « pétillantes » (à part Vénus du fait de son atmosphère très dense et corrosive ).

Comme précisé, le moment idéal pour tenter de repérer le quintet ces temps-ci se situe autour de 4h45 du matin. Mais vous avez au maximum une demi-heure avant que les rayons du soleil ne commencent à « annuler » les planètes du firmament, en partant tout droit de Mercure, très bas sur l’horizon et, comme indiqué, très proche du Soleil. être précisément Vénus et Jupiter, en raison de leur plus grande luminosité. Pour repérer tout le quintet, il faut donc non seulement se lever très tôt, mais aussi avoir un horizon dégagé d’obstacles naturels et artificiels comme les arbres, les immeubles et les montagnes. Le phénomène sera visible jusqu’à la fin du mois et, comme indiqué, le meilleur jour pour en profiter sera probablement le 24 juin : Mercure passera alors plus de temps dans le ciel avant de disparaître, en plus du grand groupe le croissant de lune seront également ajoutés, bien que les planètes soient réparties sur un espace plus grand. En avril nous avons pu admirer un spectaculaire alignement de quatre dans le ciel.