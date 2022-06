VSDC est un éditeur vidéo et audio simple mais puissant

Le programme offre des fonctionnalités riches tout en ayant une interface simple et intuitive, vous permettant de créer des vidéos avec un minimum d’efforts.

Fonctionnalités

Éditeur vidéo non linéaire

Notre éditeur est un outil non linéaire. Cela signifie que contrairement à la plupart des autres éditeurs, où les scènes se succèdent dans une séquence linéaire et dans un certain ordre, notre logiciel permet aux objets d’être placés dans n’importe quelle position sur la chronologie et d’avoir n’importe quelle taille. En outre, divers paramètres, la forme et la position des objets peuvent changer arbitrairement au fil du temps.

Effets visuels et sonores

Vous pouvez appliquer divers effets visuels et audio à vos vidéos pour obtenir le résultat souhaité. Comme le nombre d’effets visuels disponibles est très élevé, ils sont divisés en cinq catégories pour faciliter la navigation : correction des couleurs, transformation d’objets, filtres d’objets, effets de transition et effets spéciaux.

Modes de fusion et filtres de type Instagram

Une autre façon de changer l’apparence de votre image vidéo en fonction de vos préférences est le mélange des couleurs. À l’aide d’un large éventail de paramètres réglables, vous pouvez associer un style professionnel unique à votre vidéo. Les débutants ou ceux qui souhaitent gagner du temps peuvent bénéficier de filtres élégants de type Instagram appliqués en un clic.

Masquage

VSDC Free Video Editor permet de créer des masques de différentes formes pour masquer, flouter ou mettre en évidence certains éléments de votre vidéo. Vous pouvez l’utiliser pour appliquer des effets spéciaux à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone masquée. L’une des raisons les plus courantes du masquage est de flouter un visage pour protéger l’identité ou supprimer les marques indésirables.

Suivi de mouvement

L’outil de suivi de mouvement permet d’enregistrer et de suivre les mouvements de n’importe quel objet dans une vidéo, puis d’attribuer la trajectoire résultante à d’autres éléments – titres, légendes, icônes, images, masques, etc. Avec son aide, placer un masque de censure sur un objet en mouvement ou faire en sorte que des légendes suivent un élément sélectionné dans une vidéo devient facile.

Exportation facile vers les réseaux sociaux

Pour préparer une vidéo pour Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et Vimeo sans aucun problème, VSDC Free Video Editor vous propose des profils d’exportation spéciaux qui réduisent considérablement le stress lié à la sélection d’un format approprié et répondent à toutes les exigences.

Précision sous-pixel

Les objets d’une scène sont positionnés avec une précision inférieure au pixel, ce qui permet une animation, une rotation, une transformation et un positionnement relatif précis et fluides.

Prise en charge des formats populaires

Notre logiciel prend en charge pratiquement tous les formats et codecs vidéo, image et audio. C’est pourquoi vous n’aurez pas besoin d’outils de conversion supplémentaires pour éditer vos fichiers, comme c’est souvent le cas avec d’autres programmes.

Exportation 4K et HD

VSDC est actuellement le seul éditeur vidéo gratuit qui vous permet d’exporter dans un nouveau codec H265/HEVC pour maintenir la meilleure qualité à une taille de fichier minimale, ce qui est essentiel pour ceux qui traitent souvent des fichiers 4K et HD.

Création de vidéos pour des appareils multimédia spécifiques

Grâce à un large éventail de profils préconfigurés, vous pouvez facilement créer des vidéos pour la plupart des appareils multimédias populaires, tels que les lecteurs DVD, iPod/iPhone/iPad, PSP, Galaxy, tous les smartphones et téléphones ordinaires, Sony PlayStation, Xbox, Zune, Archos, iRiver, Creative Zen, Blackberry, lecteurs MP4 et bien d’autres.

Travailler avec des graphiques

Vous pouvez créer des diagrammes de différents types, y compris des diagrammes 3D : Barre, Barre empilée, Point, Bulle, Ligne, Ligne de dispersion, Ligne rapide, Ligne en escalier, Spline, Zone, Zone de spline, Zone empilée, Zone de spline empilée, Barre de plage, Gantt , Secteur, Secteur 3D, Tore 3D, Point radar, Ligne radar, Zone radar, Spline radar, Zone spline radar, Entonnoir, Pyramide, Pyramide 3D, Haut Bas, Chandelier. Ces objets peuvent être basés sur des données changeant dynamiquement de différents types. De plus, l’apparence des diagrammes est entièrement personnalisable (apparence des graphiques, axes de coordonnées, axes définis par l’utilisateur, légendes, noms des graphiques et des axes, lignes, étiquettes et autres éléments), ce qui vous aidera à les adapter à vos besoins spécifiques. Les thèmes de couleurs intégrés permettent de changer rapidement l’apparence de vos graphiques.

Vidéothèque (à inclure dans la prochaine version du programme)

Le logiciel d’édition vous permet de créer votre propre bibliothèque de fichiers multimédia avec des descriptions brèves ou détaillées. Cela vous aidera à organiser votre collection de vidéos et simplifiera l’accès aux fichiers nécessaires.

Outil de stabilisation vidéo

Les images prises à partir de drones, de caméras d’action ou d’autres appareils en déplacement doivent souvent être améliorées. L’outil de stabilisation VSDC, en tant que trépied virtuel, aide à éliminer la gigue ou tout autre effet de tremblement causé par le mouvement de la caméra et à le transformer en une image vidéo beaucoup plus fluide.

Téléchargeur YouTube

VSDC Free Video Editor fournit non seulement des profils prêts à l’emploi pour l’exportation vers les réseaux sociaux, mais vous propose également de télécharger votre vidéo directement sur YouTube directement depuis l’application sans changer de fenêtre ou d’onglet.

Outil de gravure de DVD intégré

L’éditeur est livré avec un outil de gravure de DVD, vous permettant de graver facilement les résultats de votre travail sur des disques optiques.

Convertisseur de fichiers vidéo

L’application est conçue pour convertir rapidement des fichiers vidéo d’un format à un autre. Il possède certaines fonctionnalités de base pour l’édition de vidéos : suppression des segments inutiles, division de votre vidéo en plusieurs parties et fusion de plusieurs fichiers en un seul.

Capture vidéo de bureau

L’éditeur vidéo dispose d’un utilitaire de capture vidéo de bureau qui enregistre les séquences capturées dans un fichier vidéo pour un traitement ultérieur dans l’éditeur.

Capture vidéo

Une autre caractéristique de notre éditeur est la possibilité de capturer des vidéos à partir de divers tuners vidéo, webcams, caméras IP et d’enregistrer les images capturées sur votre ordinateur dans un format arbitraire pour une édition ultérieure.

