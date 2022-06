Sony pense que la qualité d’image des smartphones éclipsera les reflex numériques d’ici quelques années

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony pense que la qualité d’image des appareils photo des smartphones est en passe d’éclipser celle des appareils photo reflex numériques (DSLR) dans un avenir proche. Lors d’un récent briefing commercial, le président et chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions (SSS), Terushi Shimizu, a déclaré qu’il s’attend à ce que les images fixes des téléphones avec appareil photo dépassent ce qui est possible avec un reflex numérique dans les prochaines années.

Une combinaison d’ouvertures plus grandes et d’une technologie de capteur d’image avancée sera essentielle pour y parvenir, nous dit-on.

Le rapport de Nikkei mentionne spécifiquement la technologie de pixel à transistor à deux couches et le traitement de l’intelligence artificielle, qui double efficacement la quantité de lumière à laquelle chaque pixel est exposé.

Sony a annoncé l’année dernière sa technologie de pixels à transistors à deux couches. Les capteurs d’image CMOS traditionnels abritent à la fois les photodiodes et les transistors de pixels sur le même substrat, mais la nouvelle technologie de Sony les sépare sur différentes couches de substrat. Selon la société, cela double approximativement les niveaux de signal de saturation, élargit la plage dynamique et réduit le bruit, ce qui se traduit par une meilleure qualité d’image.

Comme TechRadar le souligne correctement, les appareils photo des smartphones et les appareils photo numériques autonomes évoluent dans des directions opposées depuis un certain temps déjà. Alors que la qualité de l’appareil photo des smartphones continue de s’améliorer, de plus en plus de personnes laissent leurs tireurs dédiés à la maison ou ne les achètent pas du tout. Une fois qu’ils auront atteint la parité avec les reflex numériques, le consommateur moyen n’aura plus aucune raison d’en acheter un.

Crédit image : Vitaly Vlasov