Microsoft annonce la mise à niveau de Surface Laptop Go 2 à partir de 599 $

Conclusion : Microsoft accepte maintenant les précommandes pour le Surface Laptop Go 2, une version mise à jour du Surface Laptop Go original introduit en 2020. Le prix commence à 599 $, ce qui représente une prime de 50 $ par rapport au modèle précédent, mais Microsoft espère que le les mises à niveau sont suffisantes pour regarder au-delà de la hausse des prix.

La dernière version de Microsoft comprend un écran tactile PixelSense 3: 2 de 12,4 pouces (résolution 1 536 x 1 024, 148 PPI) avec une luminosité maximale de 330 nits. Sous le capot proverbial se trouve un processeur Intel Core i5-1135G7 quadricœur de 11e génération aux côtés des graphiques Intel Iris Xe, votre choix de 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4x et de 128 Go ou 256 Go de stockage SSD amovible.

Le Surface Laptop Go 2 intègre en outre une webcam HD 720p avec objectif à ouverture f/2.0 et deux microphones, un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, un clavier avec 30 % de déplacement des touches en plus qu’un MacBook Air et « autonomie de la batterie toute la journée » évalués jusqu’à 15,5 heures dans des conditions d’utilisation typiques.

Les ports d’E/S comprennent un port USB-C, un port USB-A, une prise casque 3,5 mm et un port Surface Connect. En plus du SSD, le clavier et le pavé numérique sont également remplaçables, tout comme l’écran et la batterie. L’ensemble du kit et du caboodle ne pèse que 2,48 livres et est couvert par une garantie d’un an.

Microsoft propose le Surface Laptop Go 2 dans votre choix de couleurs sauge, bleu glacier, grès ou platine. Le prix commence à 599,99 $ pour un modèle avec 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go et évolue jusqu’à 799,99 $ si vous voulez doubler la mémoire et le stockage. Les commandes commenceront à être expédiées la semaine prochaine.