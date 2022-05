La vidéo montre le mini PC Minisforum Neptune HX90G avec du matériel AMD et du métal liquide

En bref : les mini-PC d’aujourd’hui sont loin des machines de bureau et sous-alimentées qu’ils étaient. Jetez simplement un coup d’œil au Neptune HX90G de Minisforum, qui contient un processeur AMD ou Intel haut de gamme, un GPU basé sur Navi 23, un dissipateur thermique massif et même du métal liquide pré-appliqué, le tout dans un minuscule châssis de 2,8 L.

Minisforum a annoncé le Neptune HX90G plus tôt ce mois-ci, confirmant qu’un modèle avec un Ryzen 9 5900HX arriverait en premier suivi des versions avec Ryzen 9 6900HX et les processeurs Intel Alder Lake.

Il semble que les GPU de toutes les variantes soient limités à la Radeon RX 6650M, une carte graphique basée sur Navi 23 avec 8 Go de VRAM et 1 792 cœurs (28 unités de calcul) qui est également une option dans le HP Omen 16. La petite forme du Neptune HX90G facteur signifie que les graphiques sont soudés au PCB, il ne peut donc pas être remplacé ou mis à niveau.

La vidéo promotionnelle du Neptune HX90G suggère que Minisforum s’assure que les composants restent au frais dans son petit boîtier. Le vaste dissipateur thermique a deux ventilateurs qui se trouvent au-dessus du CPU et du GPU, et il y a sept caloducs répartis entre les deux composants.

Selon Minisforum, le refroidisseur et le métal liquide permettent une dissipation de la chaleur sans perte de performances du CPU et du GPU fonctionnant à 100 % de charge : 50 W et 100 W, respectivement. La société a confirmé que le mini-PC sera livré avec un adaptateur secteur de 260 W.

Comme pour les mini-PC similaires, le Neptune HX90G est livré sans RAM ni stockage. Vous obtenez deux emplacements SODIMM prenant en charge jusqu’à 32 Go de DDR4 double canal et deux emplacements PCIe 3.0 pour jusqu’à 1 To de stockage. Il dispose également de deux ports HDMI, de deux sorties DisplayPort, d’une prise audio, d’un port Ethernet 2,5 Gbit/s, de trois USB 3.2 Gen 2, d’un USB 3.1 Gen 1 et d’un USB Type-C. Pas encore de mot sur le prix.

En mars, Gigabyte a lancé ce qu’il a appelé le mini PC « le plus puissant » au monde : le Brix Extreme. Il utilise les derniers processeurs mobiles Alder Lake d’Intel et dispose d’une connectivité PCIe Gen 4, mais ne dispose pas d’un GPU dédié, s’appuyant uniquement sur les graphiques Intel Iris Xe.