Que sait-on de la femme enceinte deux fois par semaine à part

Le cas de la Texane, Cara Winhold, qui avait des jumeaux, tombée enceinte alors qu’elle était déjà enceinte.

L’histoire de Cara Winhold, une Texane de 30 ans qui a donné naissance à des jumeaux après une grossesse « miraculeuse » devient virale. La femme a subi trois lourdes fausses couches avant de tomber enceinte, à un moment où elle était déjà enceinte, une condition appelée superfétation et qui survient lorsqu’un deuxième ovule est fécondé au cours d’une grossesse précoce. Son histoire remonte à mars 2021, lorsqu’elle a découvert qu’elle attendait deux bébés à une semaine d’intervalle.

L’affaire Cara Winhold et les jumeaux

Mme Winhold et son mari Blake ont eu un parcours difficile. D’après ce qui a été reconstitué par Poste de New York , leur premier enfant, Wyatt, aujourd’hui âgé de 3 ans, est né en 2018, après quoi le couple a décidé d’agrandir la famille. Mais la dame a fait trois fausses couches, racontant une dernière fausse couche traumatisante. « Je savais que je voulais plus d’enfants. J’étais très optimiste et je me suis dit que tôt ou tard, ça arriverait, et je savais qu’être maman fait partie de mon parcours et de ma vie, donc je ne voulais pas abandonner mais aller en thérapie m’a fait apprendre à guérir et comprendre que ce n’était pas ma faute. Ça a pris du temps« La femme a dit à al Poste.

Après les fausses couches, la femme est restée incitée à nouveau, en mars 2021, mais lorsqu’elle a subi une échographie de suivi deux semaines après avoir appris la grossesse, elle a découvert qu’elle attendait non pas un mais deux bébés, et qu’elle avait eu une superfétation . , où elle peut avoir ovulé deux fois et libéré deux ovules, qui ont été fécondés à des moments différents, à près d’une semaine d’intervalle,

Le phénomène de superfétation

La superfétation est un phénomène très rare, car il n’est pas courant qu’un deuxième ovule fécondé atteigne l’état fœtal. Cependant, si elle dépasse ce stade, une grossesse gémellaire peut se développer régulièrement avec un accouchement où l’un des deux bébés est prématuré ou moins robuste que l’autre. Cara a donné naissance à Colson et Cayden, qui sont nés le 25 octobre 2021 à six minutes d’intervalle. « Je crois à 100% que c’était un miracle juste pour tout ce qui s’est passé pendant mon parcours de grossesse Cara a dit, ajoutant que les jumeaux ne sont pas de sa lignée. J’ai la chance d’avoir un foyer pour garçons« .

Un article publié sur La médecine en un clic, qui rapporte comment, très rarement, chez les animaux, en particulier chez les mammifères (plus fréquemment), après la fécondation d’un ovule et la formation consécutive d’un fœtus à l’intérieur de l’utérus, un autre cycle menstruel se produit (appelé l’oestrus chez les animaux), avec fécondation ultérieure d’un autre ovule. « Lorsque – comme cela arrive rarement – le deuxième embryon atteint le stade fœtal, une grossesse dizygote se produit qui se termine par la naissance d’un bébé prématuré, donc plus à risque que l’autre de souffrir de complications pulmonaires.« .

Pour que la superfétation ait lieu, trois événements fondamentaux doivent se produire : l’ovulation pendant la grossesse, la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde, l’implantation de l’ovule fécondé à l’intérieur de l’utérus. La probabilité de survenue de ces trois événements, permettant à la superfétation d’avoir lieu, est très faible, comme le confirme le petit nombre de cas rapportés dans la littérature.