Le prochain chipset A16 d’Apple pourrait coller au nœud de processus TSMC 5 nm

TL; DR : Le SoC A16 qui sera utilisé sur l’iPhone 14 n’apportera probablement pas des gains de performances et d’efficacité massifs s’il utilise le même processus que l’A15 Bionic. Apple s’appuierait sur des améliorations d’architecture et un passage à la mémoire LPDDR5 et n’utiliserait la nouvelle puce que dans sa série iPhone Pro.

Dans une série de tweets aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué que le prochain chipset A16 d’Apple pourrait continuer à utiliser le nœud de processus N5P de TSMC, le même que son prédécesseur, l’A15. La décision aurait été prise parce que la fonderie taïwanaise ne sera pas en mesure de produire suffisamment de puces sur le nouveau nœud N3 cette année pour répondre à la demande. Pendant ce temps, N4P, une autre variante améliorée du processus N5, ne commencera la production de masse que l’année prochaine.

Cela laisse à Apple le choix entre N4 et N5P, ce dernier étant le nœud le plus performant (et probablement le plus cher). Il est peu probable que la société passe au processus GAAFET 3 nm de Samsung, car la dernière puce de la série A qui n’a pas été fabriquée exclusivement par TSMC était l’A9, qui est sortie en 2015.

(1/4)

Selon les annonces publiques de TSMC et la feuille de route (source : https://t.co/EgzC8D1Wys) :

1. N3 et N4P significativement meilleurs ne commenceront pas la production de masse avant 2023.

2. N5P et N4 sont les dernières technologies qu’Apple peut utiliser pour les produits 2H22.

3. N4 n’a aucun avantage par rapport à N5P. https://t.co/k3OCX5EqjJ pic.twitter.com/kmzQEyxRkN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 29 mai 2022

Pour rappel, Apple ne devrait équiper que les modèles d’iPhone 14 Pro haut de gamme avec la nouvelle puce, les téléphones vanille étant livrés avec l’A15 à la place.

Kuo a également réitéré que la prochaine actualisation du MacBook Air pourrait continuer à utiliser la puce M1 au lieu de se lancer avec le nouveau M2. Selon les rumeurs, l’ordinateur portable serait doté d’un tout nouveau design, ce qu’Apple semble croire être un bien meilleur argument de vente que les nouveaux composants internes (et nous avons tendance à être d’accord, le M1 est plutôt bon en termes d’efficacité).

La société Cupertino choisirait de lancer le M2 SoC l’année prochaine sur une mise à jour de la gamme MacBook Pro. Cela leur permettrait également de tirer parti du nœud N4P ou N3 plus avancé.