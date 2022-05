70% des femmes qui ont congelé des ovules avant l’âge de 38 ans ont eu un bébé

Les données de l’une des plus grandes études sur la conservation de la fertilité le montrent. Les taux de natalité de la décongélation des œufs dépassent ceux de la fécondation assistée.

La congélation des ovules pour retarder la grossesse s’avère être une pratique plus efficace que la fécondation in vitro pour le pourcentage de naissances réussies. Ceci est indiqué par les données de l’un des plus grands rapports sur la conservation de la fertilité, qui vient d’être publié dans la revue en ligne Fertilité et stérilitéqui montre des naissances réussies chez 70% des femmes qui ont congelé des ovules alors qu’elles avaient moins de 38 ans – et ont décongelé au moins 20 ovules plus tard.

Dirigée par des experts de la NYU Grossman School of Medicine et du NYU Langone Fertility Center, l’étude est basée sur 15 ans de résultats de décongélation d’ovules congelés « dans la vie réelle » de femmes qui ont retardé leur grossesse et ont fait face à un déclin naturel connexe de la fertilité à l’âge. L’étude a également révélé qu’un nombre considérable de femmes étudiées avaient plus d’un enfant grâce au stockage des œufs. Au total, l’étude fait état de 211 bébés nés de la décongélation des ovocytes.

En comparaison, à l’âge de 40 ans, moins de 30 % des femmes qui subissent une FIV tombent enceintes et, par conséquent, moins de 20 % ont donné naissance à des bébés vivants, selon les statistiques recueillies par les Centers for Disease and Prevention (CDC). ) des États-Unis.

La congélation et la décongélation des ovules ont ensuite fourni un taux de réussite de grossesse plus élevé que l’utilisation d’embryons frais pendant la technologie de procréation assistée, ont expliqué les auteurs de l’étude. « Nos résultats ont mis en lumière les facteurs qui suivent les naissances réussies par congélation d’ovules, notamment le dépistage minutieux des embryons à décongeler et à implanter. Dit l’auteur principal de la recherche, le Dr Sarah Druckenmiller Cascante de la Division d’endocrinologie reproductive et d’infertilité de NYU Langone. Une meilleure compréhension du taux de natalité lié à la congélation des ovules en raison du déclin de la fertilité lié à l’âge est nécessaire pour éclairer la prise de décision des patients« .

À tous les âges, les femmes qui ont décongelé plus de 20 ovules matures avaient un taux de naissances vivantes de 58%, un chiffre inattendu car ce groupe de patientes comprenait des femmes au-delà de leur période de reproduction. En fait, 14 femmes qui ont congelé leurs ovules à l’âge de 41-43 ans ont eu un ou plusieurs enfants avec les ovules décongelés. Comme mentionné, les femmes de moins de 38 ans qui avaient 20 ovules matures décongelés ou plus ont atteint un taux de naissances vivantes de 70 %.