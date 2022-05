Ce petit support métallique peut faire chuter la température du i9-12900K de 10 degrés

Récapitulatif : lorsqu’Intel a introduit Alder Lake l’année dernière, certains utilisateurs ont rapidement remarqué un défaut : le nouveau mécanisme de chargement intégré (ILM) du nouveau socket appuie sur le processeur à partir de seulement deux petits onglets, le faisant se plier d’une manière qui sépare le processeur du plus frais et augmente sa température.

En janvier, Buildzoid d’Actual Hardcore Overclocking a développé une solution simple : ajouter de fines rondelles aux vis entre la carte mère et l’ILM qui réduisent la pression exercée par l’ILM à un niveau qui ne plie pas le dissipateur de chaleur intégré (IHS).

Le laboratoire d’Igor l’a ensuite testé et a constaté qu’il offrait une diminution de température d’environ 5°C avec le 12900K. C’est devenu la solution de facto pour les overclockeurs qui ne voulaient pas supprimer leurs processeurs (une option populaire avec le 12900K), mais comme cela réduit également la pression sur les sockets, cela peut causer des problèmes mineurs.

Thermal Grizzly produit maintenant une solution plus raffinée en collaboration avec le légendaire overclocker Der8auer. C’est un cadre de contact qui remplace l’ILM d’origine et fournit une pression uniforme sur les quatre côtés du processeur. Il est également capable de dévier la tension de l’IHS vers les bords, améliorant ainsi le contact au centre entre la matrice, l’IHS et le refroidisseur.

Stock ILM

Der8auer a réalisé une vidéo sur le cadre avant sa sortie, qui explique plus en détail son fonctionnement. Lors de ses tests, avec un bloc d’eau EKWB Magnitude rodé, il offrait au mieux une amélioration de la température de 7 ° C et de 3 à 5 ° C d’amélioration dans la plupart des cas, selon le processeur qu’il utilisait.

Il s’avère que l’utilité du cadre de contact varie avec le processeur et le refroidisseur en fonction de leur niveau de plat initial. Certains refroidisseurs de CPU fabriqués pour Alder Lake sortent de l’usine avec une légère courbe pour équilibrer la courbure de l’IHS, et l’examen récent d’Igor’s Lab a révélé qu’ils ne bénéficient pas du cadre de contact.

Lors de leurs tests avec trois modèles différents de refroidisseurs de CPU, Igor’s Lab a découvert que le cadre offrait une amélioration de 10°C avec l’un, de 6° avec l’autre et n’avait aucun effet avec le troisième. Cependant, les deux meilleures températures qu’ils ont obtenues, environ 60 ° C, étaient avec le cadre.

Cadre de contact thermique Grizzly Via Der8auer

Igor’s Lab a également testé une autre solution, l’Alphacool Apex Backplate. Il soutient la prise par le dessous et la rend plus rigide mais n’est pas aussi efficace que le Contact Frame : en test, il n’a offert qu’une amélioration de 5°C. Il est également uniquement compatible avec le matériel Alphacool.

Cependant, le cadre n’est pas nécessairement le meilleur produit. Der8auer et Igor’s Lab avertissent qu’il peut appliquer trop de pression sur le processeur dans le socket, ce qui l’amène à établir une mauvaise connexion à la carte mère, ce qui peut souvent entraîner une instabilité de la mémoire. La solution à cela est de réinstaller la mémoire et de réduire la pression en desserrant les vis, mais c’est fastidieux.

Le cadre de contact coûte également environ 40 € (43 $), ce qui est beaucoup pour un petit support en aluminium. L’Alphacool Apex coûte environ 15 $. Si vous constatez que votre 12700K ou 12900K cuit, cependant, choisir l’un ou l’autre – ou même essayer l’astuce de la laveuse à 5 $ – pourrait en valoir la peine.