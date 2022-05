MSI dévoile un moniteur incurvé QD-OLED de 34 pouces avec un taux de rafraîchissement de 175 Hz et une résolution UWQHD

Pourquoi c’est important : MSI a dévoilé un moniteur de jeu qui utilise la même technologie QD-OLED que l’un de nos écrans préférés actuels : l’Alienware AW3423DW. Comme ce modèle, le MSI MEG 342C de 34 pouces a une résolution de 3 440 x 1 440, un taux de rafraîchissement de 175 Hz, une courbe de 1 800 R et une luminosité d’environ 1 000 nits pour visualiser le contenu HDR.

MSI a présenté son premier moniteur QD-OLED lors de la conférence Computex 2022 à Taiwan plus tôt cette semaine. Il associe la technologie Quantum Dot de Samsung à un panneau OLED pour créer un moniteur qui devrait rivaliser avec le Samsung Odyssey G8QNB et l’Alienware AW3423DW. Nous avons adoré ce dernier, lui attribuant une note de 90 dans notre revue.

Samsung affirme que son panneau QD-OLED offre les mêmes avantages que les OLED standard, tels que des noirs parfaits, mais avec des couleurs de meilleure qualité et une luminosité plus élevée. Il promet également des améliorations de l’efficacité et moins de risque de rodage.

Le MSI MEG 342C est calibré en usine sur un Delta-E inférieur à 2 et couvre les gammes de couleurs 99,3 % DCI-P3, 97,8 % Adobe RVB et 139,1 % sRGB. Il a également un temps de réponse GtG de 0,1 ms pour aller avec ce taux de rafraîchissement de 175 Hz, 1 000 nits de luminosité maximale, FreeSync Premium Pro et la certification VESA DisplayHDR 400 True Black.

MSI n’a pas donné trop de détails supplémentaires (aucun mot sur la sélection du port), mais il a indiqué que le moniteur dispose d’un processeur intelligent intégré qui peut être contrôlé à distance par un smartphone et comprend des fonctions de suppression de bruit et de jeu Sound Tune AI. Il dispose également d’un capteur de lumière ambiante, d’une prise en charge PBP/PIP et d’une capacité KVM intégrée.

De plus, MSI a déclaré que le MEG 342C QD-OLED est l’un de ses premiers moniteurs avec Human Machine Interface (HMI) 2.0. Cela permet de contrôler le menu OSD du moniteur via un « Gamer Dial » externe trouvé sur les ordinateurs de bureau tels que le MEG Aegis Ti5. MSI a déclaré que la dernière itération de la technologie sera disponible dans la version de nouvelle génération de ce PC de jeu.

Aucun mot pour le moment sur le prix ou la disponibilité du MSI MEG 342C. L’Alienware AW3423DW aux spécifications similaires coûte 1 300 $, alors attendez-vous à ce que le moniteur de MSI se situe quelque part autour de ce chiffre.