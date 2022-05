Téléphoner et passer des appels vidéo avec Threema : c’est comme ça que ça marche

La plupart des utilisateurs apprécient l’application Threema Messenger en tant que service de messagerie texte, à la fois en raison de son cryptage cohérent et de ses normes élevées de protection des données. Mais Threema maîtrise également les appels vocaux et vidéo, bien que la gamme de fonctions soit nettement inférieure à celle des autres messagers.

Pour pouvoir passer des appels via Threema, vous avez besoin d’un compte et de l’application smartphone pour Android et iOS. Threema propose ses propres clients pour Windows, macOS et Linux et une application Web pour votre navigateur. Cependant, ceux-ci ne prennent pas en charge les appels vocaux et vidéo.

Passer des appels avec l’application Threema

Vous pouvez facilement lancer un appel Threema sur votre smartphone ou votre tablette :

Ouvrez l’application et appuyez sur la personne que vous souhaitez appeler. Appuyez ensuite sur l’icône du récepteur téléphonique avec le cadenas dans la barre supérieure. (Surligné en rouge dans l’image ci-dessous.) Cette icône vous indique que le chiffrement de bout en bout est actif dans Threema. Attendez que la personne réponde à l’appel.

À gauche : l’icône du combiné avec un cadenas est le bouton permettant de démarrer un appel dans Threema. Droite : Vous contrôlez le microphone et le haut-parleur avec les icônes à gauche et à droite du bouton de raccrochage.

Pendant l’appel, vous pouvez utiliser les symboles à gauche et à droite du bouton rouge pour désactiver votre microphone ou mettre l’appel sur le système mains libres. Un pourboire sur le symbole du récepteur sur fond rouge met fin à l’appel.

Appel vidéo avec Threema

Il n’y a pas d’élément de menu pour les appels vidéo dans l’application Threema. Pour passer un appel vidéo avec une autre personne, procédez comme suit :

Démarrez l’application sur votre smartphone ou votre tablette et appuyez sur la personne avec laquelle vous souhaitez passer un appel vidéo. Appuyez sur l’icône du récepteur téléphonique avec le cadenas dans la barre en haut. L’icône vous indique que le cryptage est intact. Attendez que la personne réponde à votre appel. Appuyez ensuite sur l’icône de l’appareil photo en haut à droite de l’écran.

Vous démarrez l’appel vidéo avec l’icône en haut à droite. Vous pouvez appuyer sur l’icône à gauche pour choisir entre les caméras avant et arrière.

Astuce : Vous pouvez utiliser le symbole à gauche de l’icône de la caméra pour basculer entre les caméras avant et arrière. Ceci est utile si vous ne voulez pas vous montrer, mais votre environnement.

Les applications Web et de bureau sont laissées de côté

Si vous utilisez les applications Web ou de bureau de Threema, vous risquez d’être (négativement) surpris à plusieurs reprises. Premièrement, cette application basée sur un navigateur ne reflète que les chats Threema et leurs médias. Pour des raisons de sécurité, l’application Web Threema cesse de fonctionner si votre smartphone est en mode économie d’énergie.

Plus important encore, vous ne pouvez pas passer d’appels (vidéo) via l’application Web ou l’application de bureau Threema !

Threema propose-t-il des appels de groupe ?

non Threema déclare travailler sur des solutions appropriées. Cependant, ceux-ci devraient se conformer aux réglementations sur la protection des données et être protégés contre les écoutes clandestines. La société fixe ses propres normes si élevées qu’elle ne prévoit pas de mise à jour qui permettrait les appels de groupe et les appels vidéo dans un avenir prévisible.

Que devez-vous savoir d’autre sur Threema ?

La gamme de fonctions Threema est extrêmement pauvre si vous comparez cette application avec Signal, Telegram ou le leader des messageries WhatsApp. Néanmoins, Threema a ses avantages, notamment en termes de protection des données, d’anonymat et de précautions contre l’utilisation abusive des données :

L’application est payante – et le prix sur iTunes et Android dissuade de nombreux escrocs qui se lancent dans une frénésie de fraude en utilisant les messagers gratuits qui sont largement disponibles.

Votre compte Threema n’est pas lié à votre numéro de téléphone – la première fois que vous démarrez l’application, elle génère un identifiant Threema aléatoire à huit chiffres à partir de lettres et de chiffres. Vous n’avez pas à divulguer d’informations privées.

Threema utilise une paire de clés pour l’identification – en plus de l’ID, Threema crée deux clés. L’un reste en local sur votre smartphone, l’autre est sur le serveur. Ainsi, si quelqu’un devait mettre la main sur les données du serveur, il n’aurait qu’une des deux clés nécessaires et ne pourrait pas utiliser votre identifiant à des fins abusives.

Threema supprime les messages du serveur immédiatement après leur livraison – une raison pour laquelle les applications de bureau et Web de ce messager ne peuvent que refléter ce qui se trouve sur votre téléphone.

Code source ouvert – Pour assurer une transparence maximale, le code source de Threema est accessible au public.

Threema n’offre donc pas toutes les fonctionnalités de confort des autres messageries, mais c’est votre premier choix si vous comptez sur des normes élevées de protection des données et de sécurité.