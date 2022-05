Phison présente le SSD PCIe 5.0 basé sur son nouveau contrôleur, atteint des vitesses de 12 Go/s

Pourquoi c’est important : ces vitesses SSD extrêmes pourraient enfin faire une différence dans les temps de chargement lorsque les jeux utilisant l’API DirectStorage sont sortis. Jusque-là, l’utilité des vitesses de transfert séquentielles élevées sera limitée à des situations telles que les transferts de fichiers vidéo volumineux.

Phison vient de présenter un SSD de référence PCIe 5.0 basé sur son nouveau contrôleur PS5026-E26 et 1 To de la NAND 3D TLC de Micron.

Dans CrystalDiskMark, ce SSD a atteint une vitesse de lecture séquentielle de plus de 12 Go/s et une vitesse d’écriture séquentielle d’environ 10 Go/s. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants, étant donné que les disques phares PCIe 4.0 atteignent environ 7 Go/s pour les transferts séquentiels.

Pendant ce temps, les lectures aléatoires 4K à QD1, sans doute la mesure la plus importante pour une utilisation quotidienne, sont limitées à environ 16 000 IOPS, alors que des disques comme le Samsung 980 Pro peuvent atteindre jusqu’à 22 000 IOPS ici. Cependant, ces chiffres pourraient s’améliorer avec un micrologiciel plus mature dans les produits d’expédition.

Le PS5026-E26 de Phison est son premier contrôleur PCIe 5.0, et il est livré avec deux cœurs ARM Cortex-R5 et trois accélérateurs CoXProcessor 2.0 propriétaires. Il est construit sur le nœud de processus 12 nm de TSMC et prend en charge à la fois la mémoire flash TLC et QLC NAND avec des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 2 400 MT/s.

Il convient également de mentionner que l’échantillon d’ingénierie de Phison semble utiliser un facteur de forme M.2 2580 légèrement plus large, la plupart des SSD M.2 utilisant actuellement 2280 (les deux premiers chiffres indiquent la largeur, tandis que les deux derniers indiquent la longueur). Cette largeur supplémentaire pourrait rendre ces nouveaux SSD incompatibles avec les cartes mères précédentes, bien qu’il soit peu probable que quiconque débourse pour un SSD PCIe 5 premium et limite ses performances en l’utilisant sur une plate-forme plus ancienne.

Les SSD basés sur le E26 devraient arriver sur le marché plus tard cette année lorsque les cartes mères de la série 600 d’AMD seront également disponibles.