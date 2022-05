La plupart des gens pensent que leurs collègues ne sont pas productifs lorsqu’ils travaillent à domicile

En bref : la plupart des gens pourraient croire qu’ils sont plus productifs en travaillant à domicile que lorsqu’ils étaient enchaînés à un bureau au bureau, mais il semble que beaucoup d’entre nous n’aient pas la même estime pour leurs collègues.

Un rapport de Cisco (via ZDNet) met en lumière les attitudes des gens envers le travail à distance et hybride. D’après une enquête auprès de 1 050 employés britanniques, 75 % ont déclaré que leur responsable leur faisait confiance pour être productifs tout en travaillant à domicile. Que ce soit vraiment le point de vue de leurs patrons ou simplement ce que les travailleurs croyez est discutable.

La découverte la plus intéressante est que si la plupart des gens se considèrent plus productifs lorsqu’ils travaillent à distance, 61 % ont déclaré qu’on ne pouvait pas faire confiance à leurs collègues pour faire de même. Peut-être que beaucoup de gens n’aiment pas leurs collègues ? Il a également été découvert que 43 % des personnes interrogées pensaient que leurs patrons microgéraient davantage lorsqu’ils travaillaient à distance ou dans un schéma hybride.

Comme pour d’autres rapports, les résultats ici suggèrent que les avantages de ne pas être au bureau à temps plein l’emportent sur les inconvénients, tels que moins d’engagement avec les collègues, les patrons et l’entreprise en général. 79 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient plus satisfaits de cet arrangement, et 57 % ont déclaré que la productivité et la qualité de leur travail s’étaient améliorées.

Ailleurs, près des trois quarts des personnes ont déclaré que des aspects de leur bien-être émotionnel, financier, mental, physique et social s’étaient améliorés grâce au travail à distance et hybride, et 78 % ont déclaré que cela avait amélioré leur équilibre travail-vie personnelle. Un peu moins de la moitié ont déclaré que leur niveau de stress avait diminué et environ 65 % ont déclaré que leur forme physique et leurs relations avec les membres de leur famille s’étaient améliorées.

Jen Scherler-Gormley, responsable des personnes et des communautés, Cisco Royaume-Uni et Irlande, a déclaré : « Il est clair que le travail hybride est là pour rester, et pour une bonne raison, car les employés et les entreprises voient des avantages tangibles à travers les indicateurs clés – de l’amélioration globale des employés bien-être à une meilleure productivité et performance au travail. »

Un rapport similaire du mois dernier a révélé que la plupart des travailleurs ne veulent pas retourner au bureau et pourraient quitter leur emploi en raison d’un manque de flexibilité, tout comme l’ancien directeur de l’apprentissage automatique d’Apple. Une étude antérieure a également révélé que les gens sont prêts à accepter des réductions de salaire et à perdre des avantages sociaux pour continuer à travailler à domicile.

Titre générique : Télétravail par Creative Lab ; image centrale : Christina Morillo