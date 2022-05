Anecdote : Tous ces produits ont finalement été lancés, mais on les craignait autrefois d’être des vaporwares, sauf pour… ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Team Fortress 2 : présenté pour la première fois à l’E3 1999, TF2 a été retardé à plusieurs reprises alors que Valve passait de la création de jeux sur le moteur GoldSrc au moteur Source. Le titre a finalement été lancé en octobre 2007 avec de nombreuses différences par rapport à sa démo originale, y compris des graphismes de style dessin animé au lieu d’un thème de guerre moderne.

Windows Vista : après avoir été retardé à plusieurs reprises, beaucoup ont commencé à se demander si Vista ferait réellement ses débuts, et bien qu’il ait pu être utilisé prématurément et partiellement pour plaisanter, le vaporware était couramment utilisé pour décrire le système d’exploitation avant son lancement en janvier 2007.

Mac OS X : « Gagnant » du prix « Vaporware 2000 » de Wired, OS X a été annoncé en 1998 et a connu plusieurs revers au cours de son développement, laissant beaucoup se demander s’il arriverait un jour – il l’a finalement fait en mars 2001.

Sega Dreamcast : bien qu’il ait été vaporisé par la PlayStation 2, le Sega Dreamcast n’a jamais été considéré comme un vaporware, ayant été annoncé sous le nom de Sega Katana en 1997 et expédié sous le nom de Dreamcast un peu plus d’un an plus tard (1998 au Japon, 1999 en Amérique du Nord).