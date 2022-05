Qu’est-ce que le syndrome de Tako Tsubo, le chagrin qui a tué le mari de l’enseignante décédée au Texas

Texas, un jeune de 18 ans tire dans une école primaire à Uvalde

Le mari de l’une des victimes du massacre d’Uvalde, au Texas, est décédé d’un cœur brisé 48 heures après sa femme. C’est ce qu’est le syndrome de Tako Tsubo.

Joe et Irma Garcia

Joe Garcia, époux d’Irma Garcia, l’une des deux enseignantes massacrées à l’école d’Uvalde (Texas) avec 19 enfants, 48 ​​heures après la mort tragique de sa femme, s’effondre et meurt. L’homme de 43 ans n’a pas supporté la trop grande douleur de la perte de sa compagne, avec qui il était ensemble depuis le lycée. « Je crois vraiment que Joe est mort d’un cœur brisé et que perdre l’amour de sa vie pendant plus de 25 ans était trop lourd à supporter », a déclaré Debra Austin, la cousine d’Irma, à la presse américaine. Mais qu’en dit la science ? Peut-on vraiment mourir d’un soi-disant chagrin d’amour ? La réponse est oui. La condition est connue dans les manuels de littérature médicale sous le nom de syndrome de Tako Tsubo, mais est également connue sous le nom de syndrome du cœur brisé ou de cardiomyopathie de stress, comme spécifié par l’Institut national de la santé (ISS). La British Heart Foundation (BHF) signale également le nom de « syndrome de gonflement apical ». Dans la plupart des cas, il est guéri, mais parfois il peut être mortel, comme l’a révélé une étude britannique citée par la Fondation Veronesi. De plus, les cas de conjoints âgés qui perdent la vie dans un laps de temps très court ont souvent sauté aux honneurs de l’actualité nationale. Voici ce que nous savons sur le syndrome de Tako Tsubo.

Qu’est-ce que le syndrome de Tako Tsubo

Par syndrome de Tako Tsubo ou cardiomyopathie de stress, nous entendons une affection cardiaque déclenchée par « des situations stressantes et des émotions fortes » spécifiques à l’ISS, bien qu’elle puisse survenir à la suite d’une maladie grave ou d’une intervention chirurgicale. Le deuil d’un être cher, comme cela s’est produit dans le cas de Joe Garcia, est l’un des principaux déclencheurs ; ce n’est pas un hasard si nous parlons de chagrin d’amour. Chez les personnes touchées, le ventricule gauche de l’organe – la principale chambre de pompage du sang – change de forme et s’élargit, comme spécifié par le BHF. La montée d’adrénaline, de catécholamines et d’autres hormones de stress qui suit l’événement déclencheur entraîne le rétrécissement du ventricule qui, incapable de se contracter correctement, gonfle d’une manière particulière, bien visible sur les rayons X. Le nom de syndrome de Tako Tsubo dérive précisément de la forme que prend le cœur, semblable à celle d’un casier particulier que les pêcheurs japonais utilisent pour attraper les poulpes (le takotsubo, en fait). Ce sont précisément les médecins japonais qui ont décrit cette condition pour la première fois, dans les années 90 du siècle dernier.

Quels sont les symptômes du syndrome de Tako Tsubo

Les principaux symptômes du syndrome de Tako Tsubo sont similaires à ceux d’une crise cardiaque. L’ISS mentionne des douleurs thoraciques et un essoufflement, mais les symptômes sibyllins peuvent également être des battements cardiaques rapides (tachycardie) ou irréguliers (arythmie) après un événement stressant. Il est important de se rappeler qu’une crise cardiaque est généralement déclenchée par une artère obstruée, en raison d’un caillot sanguin bloquant le flux sanguin vers le cœur, tandis que le syndrome de Tako Tsubo peut survenir chez des personnes qui ont des artères en parfaite santé. Parmi les complications de la maladie, l’ISS cite un excès de liquide dans les poumons (œdème pulmonaire), une baisse de la tension artérielle (hypotension), une arythmie et un arrêt cardiaque.

Les causes du syndrome de Tako Tsubo

Les mécanismes biologiques exacts qui déclenchent le syndrome de Tako Tsubo ne sont pas clairs, cependant, comme indiqué, on pense que la décharge d’hormone de stress causée par un événement particulièrement difficile sur le plan émotionnel / psychologique endommagerait le cœur. Sans surprise, les événements déclencheurs potentiels répertoriés par l’ISS incluent le décès d’un proche, le diagnostic d’une maladie grave, la violence domestique, la perte (ou le gain) d’une grosse somme d’argent, la perte d’un emploi, un divorce, problèmes financiers, etc. Pour les personnes particulièrement émotives, parler en public, une fête surprise, un nouvel emploi ou un mariage peut également déclencher la condition médicale. L’ISS rapporte également l’implication de certaines conditions physiques, telles que les fractures, la chirurgie et les crises d’asthme graves. Le BHF cite également l’expérience d’événements particulièrement désastreux, comme un tremblement de terre ou un attentat. La condition est rarement mortelle, mais dans le cas de Joe Garcia, l’effet du syndrome aurait été amplifié par les circonstances « extrêmement choquantes et tragiques » de la mort de sa femme, comme l’a dit à MailOnline le Dr Sian Harding, expert en pharmacologie cardiaque à Impérial, London College.

Qui affecte le plus le syndrome de Tako Tsubo

L’ISS précise que plus de 90% des personnes atteintes du syndrome de Tako Tsubo sont des femmes âgées de 58 à 75 ans. L’institut ajoute qu’environ 2 à 5 % des personnes « atteintes de troubles liés à une crise cardiaque sont en fait touchées par ce syndrome ». BHF déclare que le syndrome peut frapper à tout âge, mais contrairement à d’autres cardiomyopathies – comme la cardiomyopathie hypertrophique – ce n’est pas une maladie héréditaire. Les personnes ayant des antécédents d’anxiété, de dépression et de troubles neurologiques tels que des convulsions sont également plus à risque.

Comment le syndrome de Tako Tsubo est-il traité ?

Initialement, lorsque le diagnostic est incertain et qu’une crise cardiaque ne peut être exclue, les médecins peuvent traiter le syndrome de Tako Tsubo avec des diurétiques pour réduire l’accumulation de liquide ; les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) pour soutenir la fonction cardiaque ; et des médicaments fluidifiants en présence de risque de caillots et de fibrillation auriculaire. Il n’existe pas de traitement spécifique pour le syndrome, mais il est toujours traitable et guérit souvent en quelques semaines, le cœur retrouvant un fonctionnement parfait. Les patients peuvent subir divers tests – électrocardiogramme (ECG), échocardiogramme, résonance magnétique cardiaque, etc. – et être invités à passer des tests de contrôle des mois après le diagnostic.