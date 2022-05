La présentation des résultats de Sony confirme les émissions télévisées God Of War, Horizon et Gran Turismo

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Jeudi, une présentation des résultats de Sony a révélé trois autres propriétés de jeux vidéo destinées à des adaptations télévisées. Cela ajoute au nombre croissant de films et montre que PlayStation Productions est en train de produire.

L’analyste technique principal David Gibson de MST Financial a assisté à la présentation, qui a confirmé qu’une série Horizon est en production avec Netflix. Amazon travaille actuellement sur une émission God of War. Le troisième est une série télévisée Gran Turismo, mais la branche médiatique récemment créée, PlayStation Productions, est toujours à la recherche d’un partenaire réseau.

Fait intéressant, un porte-parole de Sony a déclaré au New York Times l’année dernière que la société ne prévoyait pas une adaptation de God of War « de sitôt », malgré les rumeurs qui circulaient à l’époque.

Sony IR – 3 points positifs dans la présentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) et Gran Turismo dans le développement de la télévision 2) 2 jeux de service en direct à venir dans FY3/23 ne sont pas Destiny et 3) les revenus des jeux sur PC augmenteront de 3,8 x dans FY3/23 (qui, je pense, concerne les jeux de service en direct) #sony —David Gibson (@gibbogame) 26 mai 2022

Les trois nouveaux spectacles font sept productions de PlayStation qui ont été confirmées. Sony a sorti le film Uncharted en février avec un accueil moins que chaleureux. Un film Ghost of Tsushima est également en préparation, et The Last of Us et Twisted Metal reçoivent chacun une série télévisée en plusieurs épisodes.

Il devrait y avoir au moins trois autres adaptations en pré-production ou en approche. L’année dernière, le président et chef de la direction du groupe Sony, Kenichiro Yoshida, a présidé une réunion de stratégie d’entreprise qui a mentionné que PlayStation Productions avait 10 adresses IP qu’elle souhaitait apporter au cinéma ou à la télévision.

Les adaptations cinématographiques de jeux ont une histoire cahoteuse avec un succès aléatoire. Le récent succès phénoménal de la série Netflix The Witcher a semblé déclencher une nouvelle vague d’intérêt au sein des sociétés de jeux pour capitaliser sur leurs franchises, mais l’effort initial de Sony avec Uncharted était moins qu’impressionnant. Nous devrons attendre pour voir si PS Productions peut éventuellement décrocher l’or.