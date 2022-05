La liste SteamDB indique que Returnal exclusif à PlayStation 5 pourrait voir une version PC

Moulin à rumeurs : Sony semble avoir peu de raisons de ralentir sa récente poussée dans les versions PC. Après God of War, Horizon Zero Dawn et Days Gone – avec Uncharted encore à venir – un autre succès PlayStation apparaît sur Steam.

Récemment, une liste est apparue sur SteamDB ressemblant étrangement au jeu de tir roguelike primé de Sony et Housmarque, Returnal. Intitulé Oregon, les tags de la liste décrivent avec précision le jeu avec des termes tels que « jeu de tir à la troisième personne », « bullet hell », « rouge-lite » et « protagoniste féminine ». Sa section historique mentionne une tour de Sisyphe, un mode supplémentaire dans Returnal.

Sorti l’année dernière, Returnal était l’une des premières exclusivités AAA de la PlayStation 5. Il a remporté deux prix au sommet DICE en février et le premier prix aux BAFTA.

Il semble que Returnal se dirige vers Steam Une page SteamDB contient des balises qui décrivent avec précision le jeu et une chaîne de texte qui mentionne la « Tour de Sisyphe »https://t.co/wuFqDwLV7o pic.twitter.com/jrvZf70s1K – Nibel (@Nibellion) 26 mai 2022

L’apparition éventuelle du jeu sur PC ne serait pas une surprise. Cette semaine, Sony a prédit avec optimisme une forte augmentation des revenus des sorties PC pour l’exercice 2022. Il a également déclaré que le PC représenterait 15% à 20% des versions de la société au cours de l’année prochaine.

Les utilisateurs ont fait l’éloge du port PC de God of War lors de son arrivée en janvier. Uncharted: Legacy of Thieves Collection arrive sur PC cette année, mais Sony n’a pas révélé quand. Les fans espèrent également voir des jeux comme Ghost of Tsushima et Bloodborne sur la plateforme.

Les versions PC de Sony ont été des jeux initialement développés pour la PlayStation 4. Returnal serait la première exclusivité PlayStation 5 de Sony à participer à la Master Race, il pourrait donc être intéressant de voir à quel point cela taxe les PC de jeu.