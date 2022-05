Comment regarder Jujutsu Kaisen dans l’ordre chronologique : films d’animation et saisons

Vous avez enfin pris votre décision. Vous voulez vous rattraper et sauter dans le train en marche Jujutsu Kaisen. Vos amis n’ont pas cessé de vous le recommander et Crunchyroll l’introduit dès qu’il le peut dans les pauses publicitaires. Mais bien sûr, vous ne savez pas par où commencer. Vous voyez que le manga n’est pas encore terminé, qu’un film est sorti ces jours-ci et que l’anime est divisé en plusieurs saisons. Alors ne parlez plus. Nous allons vous donner un câble et vous expliquer dans quel ordre regarder Jujutsu Kaisen. Car comme vous le découvrirez bientôt, il n’a pas autant de miettes.

Jujutsu Kaisen, manga, anime et films, où va chacun ?

Jujutsu Kaisen a moins de formes que Cell dans Dragon Ball, alors ne vous inquiétez pas. Il suffit de faire attention à trois choses. Nous avons le manga original de Gege Akutami, l’anime produit par MAPPA (la société de production derrière des succès comme Shingeki no Kyojin) et enfin nous avons une adaptation pour le grand écran, un film connu sous le nom de Jujutsu Kaisen 0.

Le manga a commencé à être publié en 2018, il est dans le tome 19 (en Espagne on en est encore au tome 16) et ce n’est pas encore fini. Il a un nouveau chapitre hebdomadaire dans le magazine Weekly Shonen Jump et est publié gratuitement sur l’application Manga Plus. De son côté, l’anime se compose d’une première saison de 24 épisodes d’environ 20-24 minutes et une autre a été annoncée, mais cette seconde n’arrivera qu’en 2023. Et pour finir, le film, Jujutsu Kaisen 0, basé sur un tome du même nom… qui sert de prequel.

Comme vous le verrez, la chose est très facile, car peu importe que vous commenciez par le film ou l’anime. Comme Jujutsu Kaisen 0 est une préquelle, cela ne va pas beaucoup vous spoiler, même si vous l’apprécierez peut-être un peu plus si vous connaissez ses personnages au préalable. Mais bon, la chose est on ne peut plus abordable et l’ordre des facteurs n’altère en rien le produit. Plus intéressant est de savoir que, si vous terminez le film et l’anime et que vous souhaitez passer au manga, vous devez le faire via le chapitre 64 du volume 8. C’est là où l’anime s’est arrêté.

Dans tous les cas, et en guise de résumé, nous vous laissons deux listes avec l’ordre de Jujutsu Kaisen par date de sortie et chronologie de son intrigue :

Jujutsu Kaisen : ordre chronologique par date de sortie

Jujustu Kaisen, Saison 1 (Anime, 2020)

Jujutsu Kaisen 0 (Film, 2022)

Jujutsu Kaisen, Saison 2 (Anime, 2023)

Jujutsu Kaisen : ordre chronologique de l’histoire

Jujutsu Kaisen 0 (Film, 2022)

Jujustu Kaisen, Saison 1 (Anime, 2020)

Jujutsu Kaisen, Saison 2 (Anime, 2023)