Le minuscule PC de bureau Windows 11 Pro de Zotac n’est que légèrement plus grand que votre téléphone

En un mot : les ordinateurs à petit facteur de forme sont pratiques pour ceux qui disposent d’un petit espace de travail ou qui veulent quelque chose qui n’est pas aussi gros et bruyant qu’un PC tour de taille normale. Zotac a dévoilé son premier ordinateur SFF capable d’exécuter Windows 11.

Cette semaine, le fabricant d’ordinateurs Zotac a dévoilé un minuscule PC Windows 11 au Computex 2022. Le Zbox PI336 Pico est un ordinateur à petit facteur de forme (SFF) de la taille d’un périphérique de stockage externe (4,5 pouces x 3 pouces x 0,8 pouces). Cet ordinateur de bureau entièrement capable peut tenir directement dans votre poche ou être caché derrière votre moniteur à l’abri des regards.

Le châssis minuscule du Zbox PI336 Pico contient un processeur double cœur Intel Celeron N6211 à 1,2 GHz (boosté à 3,0 GHz) avec des graphiques UHD, 4 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage intégré. Les options de connectivité incluent Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, deux ports USB 3.1 Gen2, un port Type-C, une prise combinée casque/microphone et un lecteur de carte Micro SDHC. Il dispose également de HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 avec une résolution allant jusqu’à 2160p et prend en charge les configurations à deux moniteurs.

Le PI336 Pico est livré préinstallé avec Windows 11 Pro et une clé USB séparée pour restaurer le système aux conditions d’usine ou à un état antérieur.

Il ne remplacera clairement pas votre plate-forme HEDT ou votre PC de jeu, mais constitue un ordinateur de voyage compact et astucieux. Il est également livré avec un support de montage si vous préférez l’accrocher au mur ou le placer derrière un moniteur, ce qui en fait un ordinateur de bureau discret dans la salle familiale. L’unité n’a pas non plus besoin d’une brique AC. L’adaptateur légèrement plus grand se branche directement sur une prise murale.

Zotac n’a pas encore révélé de prix. Le précédent PC SFF de la gamme Pico – le Zbox PI335, exécutant Windows 10 – était vendu 230 $. Le PI336 est une mise à niveau, et la pénurie de puces a gonflé les choses, donc ce modèle pourrait aller un peu plus haut. Zotac n’a pas encore de date de sortie à révéler.