Call of Duty: Modern Warfare II obtient la date de lancement le 28 octobre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Mardi, le développeur Infinity Ward a publié une vidéo teaser révélant la date de lancement de la prochaine entrée majeure de la franchise Call of Duty : le 28 octobre 2022. Le clip a également mis en évidence certaines des illustrations clés de CoD : Modern Warfare II et comprenait une référence à » J-8-22″ qui pourrait indiquer une révélation de gameplay le 8 juin.

C’est un jour avant que Geoff Keighley n’organise le Summer Game Fest en direct de Los Angeles.

MWII est la suite de Call of Duty: Modern Warfare, le jeu de 2019 qui était un redémarrage de l’original Modern Warfare de 2007. Dans son rapport sur les résultats du 25 avril, Activision Blizzard a déclaré que le redémarrage de 2019 était le titre Call of Duty le plus réussi à ce jour. . La société a ajouté que l’entrée de cette année sera l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise.

Peu de temps après la publication du teaser, CharlieIntel mentionné les fichiers Vanguard divulgués indiquaient trois éditions pour MWII: une édition standard, un bundle cross-gen et une édition de coffre-fort. Les données indiquent également la prise en charge des consoles actuelles et de dernière génération, y compris PS4 et PS5 ainsi que Xbox One et Xbox Series, ainsi que le PC.

Comme CharlieIntel correctement points forts, cela n’aurait aucun sens pour le développeur d’abandonner les consoles de dernière génération à ce stade car il y a tout simplement trop de joueurs qui les utilisent encore. De plus, les systèmes de la génération actuelle restent difficiles à acquérir. En termes simples, la base d’installation n’est tout simplement pas encore là.