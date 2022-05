Les nouveaux claviers et souris de la série Master de Logitech réduisent le claquement

Vue d’ensemble : Logitech a élargi sa populaire série Master avec l’ajout de deux nouveaux claviers mécaniques et de la nouvelle souris MX Master 3S. Selon le fabricant de périphériques, les nouvelles cartes sont ses offres mécaniques les plus silencieuses à ce jour et la nouvelle souris serait 90 % plus silencieuse que son prédécesseur.

Le MX Mechanical standard et le MX Mechanical Mini compact sont livrés en standard avec des interrupteurs tactiles discrets (marron). Les deux peuvent également être configurés avec des commutateurs cliquables (bleus) ou linéaires (rouges) si vous le souhaitez.

Les cartes sont également équipées d’un rétroéclairage intelligent qui ajuste la luminosité en fonction de la lumière ambiante et éteint les lumières lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour économiser la batterie. En parlant de cela, la durée de vie de la batterie est évaluée jusqu’à 15 jours sur une charge complète ou jusqu’à 10 mois si vous êtes prêt à désactiver le rétroéclairage. Les deux peuvent être rechargés à l’aide d’un câble USB-C.

Le MX Master 3S, quant à lui, contient un capteur optique de 8 000 DPI qui fonctionne sur la plupart des surfaces, y compris le verre. Logitech a déclaré que les clics de souris sont 90% plus silencieux par rapport au MX Master 3, et que la roue électromagnétique MagSpeed ​​​​est capable de parcourir 1 000 lignes en une seconde à plat. Il y a aussi une molette de défilement latérale pour une navigation horizontale améliorée.

Les trois nouveaux produits sont dotés de la connectivité Bluetooth et de la technologie sans fil propriétaire Logi Bolt de Logitech, et peuvent se connecter avec jusqu’à trois appareils différents sur une variété de systèmes d’exploitation, notamment Windows, macOS, Android, iPadOS, Linux et Chrome OS.

Le prix est fixé à 169,99 $ pour le clavier mécanique MX et à 149,99 $ pour la variante Mini plus petite, tandis que le MX Master 3S commande 99 $. Tous sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur le site Web de Logitech.