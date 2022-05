Google Street View fête 15 ans de cartographie du monde

Récapitulatif : Cela fait 15 ans que Google a lancé la première étape d’un projet ambitieux visant à créer une carte du monde à 360 degrés. Aujourd’hui, il y a plus de 220 milliards d’images Street View dans la base de données de Google provenant de plus de 100 pays et territoires à travers le monde.

Google ne se repose pas sur ses lauriers. Pour célébrer ses réalisations, le géant de la recherche a annoncé un nouveau système de caméra regroupant la puissance, la résolution et les capacités de traitement de sa caméra de voiture Street View traditionnelle dans un boîtier portable à peu près aussi grand qu’un chat domestique.

Le nouveau système de caméra pèse moins de 15 livres et peut être expédié pratiquement partout dans le monde. Google a déclaré que la caméra est suffisamment petite pour être montée sur n’importe quel véhicule avec une galerie de toit et peut être commandée à distance à partir d’un appareil mobile. Il est également modulaire et peut être mis à niveau avec des modules complémentaires tels que des scanners Lidar pour une fonctionnalité améliorée.

Google pilote actuellement la nouvelle caméra avant un déploiement mondial en 2023.

Ailleurs, Google a ajouté la possibilité de visualiser les images Street View historiques sur les appareils Android et iOS. Appuyez simplement sur une photo pour voir les informations de localisation, puis sélectionnez « Voir plus de dates » pour consulter les captures précédentes du même lieu et voir comment une zone a changé au fil du temps.

C’est le genre de fonctionnalité dans laquelle je pourrais investir des heures car j’ai une étrange fascination pour voir comment Mère Nature et Père Temps s’usent sur des objets du quotidien comme les panneaux de signalisation et les bâtiments au fil du temps.

Crédit image : Daryan Shamkhali