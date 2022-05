Les widgets tiers arrivent sur Windows 11 cette année

Ce n’était qu’une question de temps avant que Microsoft n’autorise l’accès au panneau de widgets à des tiers. Aujourd’hui, Build 2022 a commencé et l’une des premières nouvelles dont nous pouvons vous parler est l’accès au panneau de widgets pour les tiers. Cela vient de la main d’innombrables nouvelles que nous vous dévoilerons au cours des prochains jours.

Microsoft autorisera des tiers à accéder aux widgets de Windows 11

Nous entendons des rumeurs à ce sujet depuis un certain temps, mais Microsoft a finalement confirmé aujourd’hui qu’il commencerait bientôt à accepter des widgets tiers dans Windows 11. Celles-ci seront alimentées par la plate-forme Adaptive Cards, mais il est intéressant de noter que Microsoft a laissé entendre qu’elles agiront comme une expérience d’accompagnement pour votre application Win32 ou PWA plutôt que comme un service autonome. Encore une fois, il n’y a pas de calendrier concret, mais il devrait arriver plus tard cette année.

Nous pourrions dire que les widgets agissent de la même manière que les Live Tiles ou de la même manière que cela se produit dans iOS. Ce ne sont pas des applications autonomes, le widget sera plutôt une extension d’une application existante. Comme nous l’avons indiqué, nous pourrions considérer cela comme une seconde vie pour les Live Tiles présents dans cette zone de widgets, et une raison de plus de le visiter.

D’autre part, Microsoft a également mis en évidence certains moyens et outils existants que les développeurs peuvent exploiter pour atteindre de nouveaux publics. Celles-ci incluent des améliorations du sous-système Windows pour Linux (WSL), du sous-système Windows pour Android (WSA) et des mises à jour de Template Studio pour WinUI 3. Dans la même veine, le prochain Windows App SDK 1.1 offrira de nouveaux effets visuels de Fluent Design, API de fenêtre mises à jour, meilleures notifications push et bien plus encore.