Project Volterra, le gros pari de Microsoft sur ARM

Cette année, il semble que Microsoft accorde plus d’attention à Windows par rapport aux autres éditions. Cette édition met l’accent sur Windows 11 à bien des égards : avec des widgets tiers, offrant aux développeurs de nouveaux outils pour créer et exécuter des applications sur Windows, modernisant le Microsoft Store et tirant parti d’un écosystème matériel plus large qui inclut Windows dans ARM avec le projet Volterra.

Qu’est-ce que le projet Volterra ?

Project Volterra, qui vient d’être annoncé lors de la Build 2022, est un nouveau chipset de Qualcomm Snapdragon. Avec une unité de traitement neuronal (NPU). Le SNPE (Snapdragon Neural Processing Engine) de Snapdragon, un « Exécution accélérée pour l’exécution de réseaux de neurones profonds ». Contribuer à rendre possible l’informatique de nouvelle génération sur les ordinateurs ARM et les appareils mobiles.

Microsoft offre une prise en charge native de Windows pour les NPU et ARM

Ils développent actuellement la prise en charge des NPU sur la plate-forme Windows, de Visual Studio et VS Code à .Net, Windows Terminal et les sous-systèmes Windows pour Linux et Android, et fourniront un « Chaîne d’outils native Arm pour les applications natives Arm »avec prise en charge complète d’ARM pour VS 2022, VS Code, Visual C++, .Net 6 et Java, Classic .Net, Windows Terminal et WSL/WSA.

Le géant de Redmond travaille avec un certain nombre de projets open source. Pour cibler nativement ARM, comme Python, node, git et LLVM. Cela nous laisse voir que ce pari de Microsoft va bien au-delà du marketing.

La boucle hybride

La « Intelligence artificielle », ou IA, change rapidement le fonctionnement de l’informatique. Et aussi la façon dont Microsoft développe des outils pour les applications, c’est pourquoi lors de la Build 2022, Microsoft a présenté le concept de Boucle hybride. Est « Modèle de développement multiplateforme puissant pour créer des expériences d’IA » il peut décider dynamiquement de s’exécuter sur un client local ou dans Azure, et basculer la charge entre le client et le cloud et vice versa. Est « boucle hybride »dans lequel les développeurs n’auront pas à décider à l’avance où exécuter au mieux leurs applications, seront renforcés par des appareils compatibles NPU comme Project Volterra, rendant les charges de travail d’IA encore plus puissantes à mesure qu’elles se déplaceront entre l’appareil et le cloud.

Microsoft reste attaché à ARM

Microsoft a eu un début difficile avec Windows on Arm, car une fois que les appareils Intel ont rattrapé leur retard en termes de performances d’autonomie de la batterie, il n’y avait plus beaucoup de raisons d’exécuter Windows sur ARM, mais la promesse d’une IA de nouvelle génération et d’un traitement neuronal peut changez cela, et l’avenir pourrait être radieux.