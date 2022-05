SSD externe Kingston IronKey doté d’un écran tactile couleur et d’une protection intégrée contre les attaques par force brute

En un mot: Équilibrer la sécurité des données avec l’expérience utilisateur peut être un défi assez difficile, mais que Kingston relève avec son nouveau SSD externe IronKey Vault Privacy 80. Ce lecteur comprend un écran tactile couleur pour une gestion des mots de passe plus facile et flexible, ainsi que des mesures de sécurité telles que le cryptage matériel 256 bits et un micrologiciel signé numériquement pour la protection contre les attaques BadUSB et le forçage brutal.

La plupart des utilisateurs de PC seront satisfaits de la variété des options de stockage actuellement disponibles, choisissant de rechercher la vitesse, la capacité, la portabilité ou un bon mélange des trois en fonction de leur budget et de leur cas d’utilisation. Cependant, ceux qui travaillent avec des données très sensibles ou qui recherchent simplement le meilleur en termes de sécurité ont tendance à se concentrer sur des disques comme le nouveau IronKey Vault Privacy 80 de Kingston.

En raison des mesures de sécurité intégrées, ces disques n’apportent pas la pointe en termes de performances pures, mais en fournissent suffisamment pour rendre les taux de transfert de données supportables. Le Kingston IronKey VP80ES n’est pas différent à cet égard, atteignant un maximum de 250 Mo/s en lecture et en écriture sur son interface USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Là où l’IronKey est censé exceller, c’est la sécurité des données tout en étant conviviale. Ce dernier aspect est traité avec un écran tactile couleur qui donne accès aux commandes d’administration embarquées pour configurer les modes PIN/Passphrase, définir des règles de mot de passe, verrouiller automatiquement le lecteur après un certain temps et activer/désactiver le mode lecture seule.

Bien qu’une option de révélation/masquage du mot de passe soit présente sur l’interface de l’écran tactile pour réduire les erreurs de mot de passe, le faire suffisamment de fois – configurable entre 10 et 30 tentatives – entraînera l’effacement cryptomonnaie du lecteur comme mesure préventive contre les attaques par force brute.

Les utilisateurs peuvent également randomiser la disposition de l’écran tactile et effacer le disque en toute sécurité grâce à des options de sécurité étendues. En ce qui concerne le cryptage matériel, l’IronKey VP80ES prend en charge la norme XTS-AES 256 bits et dispose d’un microprocesseur sécurisé certifié CC EAL5+.

Pour une protection externe, le disque est fourni avec un étui de voyage caoutchouté (néoprène) et comprend des câbles adaptateurs USB-C vers C et USB-C vers A prêts à l’emploi. Kingston lance l’IronKey VP80ES en trois capacités de stockage et une garantie de 3 ans. Quant au prix, la liste actuelle de B&H révèle qu’il est cher, à 437 $ (480 Go), 535 $ (960 Go) et 762 $ pour le modèle 1,92 To.