Cette startup veut stocker les données importantes de la Terre sur la Lune

Tourné vers l’avenir : Lonestar Data Holdings n’est pas votre fournisseur de stockage en nuage ordinaire. La startup regarde littéralement au-delà des nuages ​​comme la future destination de certaines des données les plus importantes au monde. Lonestar vise à offrir un jour à ses clients la possibilité de stocker des données précieuses sur des serveurs situés sur la Lune. Cela ressemble à de la science-fiction, mais le raisonnement n’est pas si farfelu.

« Il est inconcevable pour moi que nous gardions nos atouts les plus précieux, nos connaissances et nos données, sur Terre, où nous lançons des bombes et brûlons des choses », a déclaré Christopher Stott, fondateur et PDG de Lonestar. « Nous devons mettre nos actifs en place hors de notre planète, où nous pouvons la garder en sécurité », a poursuivi Stott.

Il n’y a sans doute pas de meilleur endroit pour stocker des données loin de la Terre que la Lune. À une distance d’environ 240 000 milles, notre satellite naturel est suffisamment proche pour maintenir une communication constante avec les utilisateurs sur Terre, mais suffisamment éloigné pour le protéger des calamités locales.

La Lune a son propre ensemble de défis que Lonestar devrait surmonter, notamment les fluctuations de température ainsi que le rayonnement cosmique et solaire. Pendant la journée, les températures peuvent atteindre plus de 106 degrés Celsius avant de descendre à -183 degrés Celsius la nuit.

Une façon de contourner ces problèmes, a déclaré Stott à The Register, serait de faire installer des serveurs par des robots dans d’anciens tubes de lave sous la surface lunaire. Les chercheurs pensent que ces passages pourraient également être utilisés comme bases souterraines pour les colonies lunaires, protégeant les habitants des impacts de micrométéorites et d’autres dangers spatiaux.

La startup espère effectuer son premier test logiciel plus tard cette année avant d’envoyer son propre matériel sur la Lune en 2024.

Crédit image : NASA, Donald Giannatti