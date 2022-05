Le président de la Banque centrale européenne qualifie la crypto sans valeur et "basé sur rien"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les crypto-monnaies ne connaissent pas les meilleurs moments en ce moment. En plus de la chute des prix qui a vu près de 1 000 milliards de dollars anéantis sur les marchés, il semble que les gens fassent la queue pour dénigrer le Bitcoin et d’autres actifs numériques. La dernière critique est venue de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui a déclaré que la crypto est à la fois basée sur et ne vaut « rien ».

S’exprimant récemment à la télévision néerlandaise, Lagarde a exprimé très clairement ses sentiments à ce sujet. « J’ai toujours dit que les crypto-actifs sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués », a-t-elle expliqué. « Ma très humble évaluation est que cela ne vaut rien. Il ne repose sur rien, il n’y a pas d’actifs sous-jacents pour agir comme un ancrage de sécurité. »

En tant que gardien de l’euro, nous @ecb voulons maintenir un dialogue ouvert avec les personnes que nous servons. J’ai eu le plaisir de répondre aux questions des étudiants sur l’inflation, la guerre en Ukraine et ma carrière. Regarder le @collegetour_nl épisode à 20h20 CET sur la chaîne de télévision néerlandaise NPO2. pic.twitter.com/GoqnA7AARh — Christine Lagarde (@Lagarde) 22 mai 2022

Les commentaires de Lagarde interviennent à un moment où la crypto fait face à une crise majeure. L’effondrement de Terra et de sa pièce de soutien Luna au début du mois a décimé la valeur des marchés de la cryptomonnaie, qui ont été confrontés à la pression supplémentaire d’un contrôle réglementaire accru et de la guerre Russie/Ukraine. Le prix du Bitcoin a baissé de près de 50 % par rapport à il y a six mois, et Ethereum a chuté d’environ 42 % le mois dernier.

Cependant, Lagarde n’est pas un crypto-sceptique complet. Elle a également évoqué le projet d’euro numérique de la BCE, qui devrait arriver dans les quatre prochaines années. « Le jour où nous aurons la monnaie numérique de la banque centrale, n’importe quel euro numérique, je garantirai – donc la banque centrale [be] derrière et je pense que c’est très différent de beaucoup de ces choses », a-t-elle ajouté.

Alors que la présidente de la BCE a admis qu’elle pratiquait ce qu’elle prêchait en ne détenant elle-même aucun actif cryptomonnaie – bien qu’elle les suive « très attentivement » – l’un de ses fils a investi, allant à l’encontre des conseils de sa mère. « C’est un homme libre », a-t-elle déclaré.

Les commentaires sont arrivés peu de temps après que Sam Bankman-Fried, crypto milliardaire et fondateur/PDG de l’échange crypto FTX, a déclaré qu’il ne voyait pas d’avenir pour Bitcoin en tant que réseau de paiement. Il a critiqué le système de preuve de travail de BTC pour ses coûts environnementaux élevés et son inefficacité.

h/t : Bloomberg