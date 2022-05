Avec la guerre en Ukraine, la Russie continue de subir des attaques de hackers

Avec l’abandon des entreprises occidentales et la multiplication des attaques de hackers étrangers, la Russie a fait l’objet d’importantes fuites de données : de la deuxième banque russe aux sites de e-commerce.

L’un des problèmes survenus en Russie avec le déclenchement de la guerre en Ukraine est représenté par les cyberattaques et les pirates informatiques. Selon des informations de Reuters, lors d’une réunion avec le Conseil de sécurité russe vendredi dernier, le président Vladimir Poutine a déclaré que le nombre de cyberattaques par des « structures étatiques » étrangères avait augmenté plusieurs fois. Il a en outre déclaré que les problèmes sont survenus dès que les fournisseurs occidentaux « ont arrêté unilatéralement le support technique de leurs équipements en Russie » en réponse aux sanctions occidentales. Prenons, par exemple, le cas de Nokia et du SORM, le système d’activités d’enquête utilisé par le service de renseignement russe, basé sur l’équipement de la célèbre société finlandaise.

Avec l’abandon des entreprises occidentales et la multiplication des attaques de hackers étrangers, la Russie a fait l’objet d’importantes fuites de données : de la deuxième banque russe aux sites de e-commerce, selon Reuters. Néanmoins, le pays se croit prêt à faire face à d’autres cyberattaques, à tel point que Poutine se sent à l’aise. « Déjà aujourd’hui, nous pouvons dire que la cyberagression contre nous, ainsi que l’attaque des sanctions contre la Russie en général, ont échoué », a déclaré le président russe pour l’agence de presse d’Etat, TASS.

De nombreuses attaques de pirates informatiques contre la Russie proviennent d’Ukraine, dans le but de bloquer et de perturber les services russes : des paiements en ligne au fonctionnement des sites gouvernementaux et des compagnies aériennes, en passant par les entreprises de contact pour la livraison de nourriture à domicile. Plus précisément, selon Wired, l’Ukraine dispose d’armées de départements informatiques (technologies de l’information) qui attaquent une nouvelle liste de cibles russes vers 5h00 heure locale tous les jours. Encore une démonstration de la façon dont la guerre se fait aujourd’hui non seulement avec des armées sur le terrain, mais aussi et surtout avec la technologie.