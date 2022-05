Le kit de réparation en libre-service d’Apple est une monstruosité coûteuse

Une patate chaude : Si vous avez raté l’annonce, le service d’auto-réparation d’Apple est une vitrine de pièces et d’outils se faisant passer pour une concession au droit de réparer le mouvement. Ses manuels sont techniques, obtus et n’ont de sens que si vous utilisez les outils spéciaux d’Apple – qui ne sont pas conviviaux et arrivent dans deux étuis pélican de la taille d’une valise.

Sean Hollister de The Verge a testé le service cette semaine et a constaté que c’était encore pire qu’il n’y paraît sur papier. Il a de nombreux problèmes, dont le plus scandaleux est le prix : il a payé 69 $ pour une nouvelle batterie pour son iPhone Mini, le même prix que l’Apple Store facture pour une batterie et sa mise en place ; et 49 $ pour louer la boîte à outils certifiée Apple pendant sept jours. Aussi fou que cela soit, ça empire.

Apple exige également une retenue de carte de crédit de 1 200 $ pour la boîte à outils, qui est perdue si la boîte à outils n’est pas retournée dans les sept jours. À l’exception de Hollister, la batterie est arrivée deux jours après la boîte à outils, il n’a donc eu que cinq jours pour effectuer les réparations, qui étaient à peu près aussi hostiles et difficiles que prévu.

Lisez son article pour un récit détaillé, mais en gros, cela impliquait une tonne d’instructions ambiguës, des pièces extrêmement compliquées et des outils qui n’ont pas fonctionné la première fois.

Et puis son iPhone n’a pas reconnu la batterie comme authentique. Ce n’était pas censé. Après avoir installé de nouvelles pièces, vous devez contacter une société tierce et lui donner le contrôle à distance de votre appareil pour que les pièces soient validées.

À ce stade, vous auriez tout aussi bien pu ouvrir votre propre atelier de réparation.

Cela dit, j’ai toujours hâte d’essayer moi-même le service d’auto-réparation lorsqu’il arrivera dans ma région. Si vous êtes également un passionné de matériel, vous comprendrez l’attrait d’emprunter des outils coûteux et de vous amuser avec des appareils en panne. Mais le processus est clairement trop compliqué et désagréable pour le client Apple moyen, et Apple devrait en être gêné.

Crédit image : The Verge