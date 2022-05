Samsung : pourquoi j’ai acheté le Galaxy A53 au lieu des A52

Non seulement mon collègue Netcost a été étonné que j’ai fini par acheter le Samsung Galaxy A53 en remplacement de l’iPhone 12 Pro Max, que j’ai dû rendre. Surtout, Sven a été surpris que je n’utilise pas les prédécesseurs A52. Parce que cela est maintenant considéré comme un briseur de prix, la quintessence de la classe moyenne stable – et dans de nombreux tests, il s’en sort encore mieux que l’A53. Mais bien sûr, j’ai mes raisons.

Raisons du Samsung Galaxy A53

Si vous sciemment – soi-disant! – achetez des téléphones plus faibles, alors vous devez justifier cela. Je vais le faire! Pourquoi j’ai finalement choisi le Galaxy A53 :

En raison de la grande conception. Le blanc magnifique, l’écran Infinity-O, le dos câlin – j’étais amoureux.

L’A53 me rappelle même le bon vieux Galaxy S10 en termes d’apparence, de taille et de polyvalence, l’un des meilleurs téléphones que j’ai jamais eu.

Il a déjà Android 12 par défaut, aucune mise à jour n’est nécessaire pour le moment. Même en avril 2022, lorsque le téléphone est arrivé sur le marché, ce n’était en aucun cas une évidence.

Ceci est également important car Samsung a promis jusqu’à 4 mises à jour des versions complètes d’Android depuis le Galaxy A53. Donc avec un peu de chance j’aurai même Android 16 ! Le Galaxy A52s n’a pas encore tenu cette promesse. Cela se résume à seulement deux mises à jour majeures d’Android. Parce que l’appareil a démarré avec Android 11, seuls Android 12 et Android 13 vous attendent ici.

Il a une caméra frontale 4K. C’est également important pour moi car j’aime enregistrer des vidéos pour notre chaîne YouTube du blog de tendances Netcost-security.fr avec la caméra frontale.

Cela aurait été le cas dans les Galaxy A52, mais Samsung a installé de très bons microphones. C’est également important pour moi afin de faire quelques enregistrements audio de temps en temps ou d’envoyer des messages vocaux de bonne qualité.

L’A53 embarque une batterie de 5 000 mAh. D’après les tests, l’autonomie est donc également un peu plus longue que sur les A52 (4 500 mAh). Trop souvent dans le passé, j’étais ennuyé par la faiblesse des batteries des smartphones. Pas plus!

Est-ce qu’ils se ressemblent tous les deux? Regardez de près!

Vous voyez donc un mélange d’avantages techniques réels et de préférences personnelles. Ces derniers sont également importants. Il faut aimer le téléphone que l’on achète, même si parfois on ne peut pas l’étayer par des arguments.

Petites mais subtiles différences au dos : le Galaxy A53 à gauche, les A52 à droite

Et si vous dites maintenant : « Le Galaxy A52 ressemble à ça ! » – alors ce n’est pas tout à fait vrai. Avec le Galaxy A53, par exemple, le module de caméra s’intègre désormais parfaitement dans le boîtier. La poussière ne peut plus se déposer. Et les anneaux de caméra individuels sont également devenus plus importants. Cela n’améliore pas les caméras (Samsung utilise le même module), mais l’ensemble de la conception du dos semble plus proportionné et cohérent. Regardez de près!

Cela rend le Galaxy A52 meilleur

Samsung a lancé le prédécesseur Galaxy A52 en septembre 2021. Samsung lance de nouveaux modèles Galaxy A environ tous les six mois. Et en effet, le prédécesseur est en avance sur quelques détails. Le Galaxy A52s possède :

WiFi 6, c’est-à-dire le WiFi un peu plus rapide et plus moderne. Malheureusement, nous ne savons pas non plus pourquoi Samsung – pour tout le monde – utilise une puce dans le successeur A53 qui ne prend en charge que le WiFi 5.

Prise audio 3,5 mm, donc le classique si vous avez encore des écouteurs filaires avec une prise audio qui a été la norme pendant des décennies. Que ce soit un avantage dépend de vos préférences.

Processeur Snapdragon 778 : Et ce n’est pas seulement un avantage subjectif par rapport à l’Exynos 1280 que l’A53 utilise. Le Snapdragon s’en sort nettement mieux dans tous les benchmarks que le propre développement Exynos de Samsung. En d’autres termes : l’A52s a de meilleures performances, calcule et réagit plus rapidement.

Le dernier point en particulier n’est pas sans importance si vous souhaitez utiliser votre smartphone pendant quelques années.

Le Samsung Galaxy A52s à l’état neuf

Personnellement, j’ai accepté les performances un peu plus faibles de l’Exynos 1280 dans le Galaxy A53. Je savais dans quoi je m’embarquais, je l’ai pesé et j’ai finalement décidé que je pouvais vivre avec.

Galaxy A53 vs A52s : différences et similitudes

En plus des similitudes déjà évoquées entre les Galaxy A53 et A52, il en existe quelques autres. Les deux ont à peu près le même poids et utilisent tous deux un écran Super Amoled de 6,5 pouces – lire : avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz – et avec un petit trou pour la caméra frontale. Samsung appelle cela « Infinity-O-Display ».

Image promotionnelle pour le Samsung Galaxy A53

Selon le deuxième niveau de protection le plus élevé, IP67 (au lieu d’IP68), les deux téléphones sont protégés contre la poussière et l’immersion permanente dans 1 mètre d’eau douce de profondeur pendant 30 minutes maximum. Pour le dire en clair : si vous laissez tomber l’un des deux téléphones dans la baignoire, il restera en vie si vous le reprenez peu de temps après.

Les deux téléphones utilisent également la même configuration de caméra quadruple. Cela inclut une caméra principale puissante avec un capteur assez grand de 1/1,7 pouce. Il y a aussi un appareil photo ultra grand angle, un appareil photo de profondeur qui vous permet de créer des portraits et un appareil photo macro supplémentaire qui vous permet de vous rapprocher vraiment du sujet. Malheureusement, il n’y a pas d’appareil photo zoom comme de nombreux smartphones haut de gamme.

A53 vs A52 : similitudes et différences

Galaxie A53 Galaxy A52s filtrer AMOLED 6,5 pouces avec résolution FHD+, 450-800 nits et 120 Hz AMOLED 6,5 pouces avec résolution FHD+, 450-800 nits et 120 Hz processeur Samsung Exynos 1280 (5 nm) : Octa core (2x Cortex A78 2,4 GHz + 6x Cortex A55 2,0 GHz) Qualcomm Snapdragon 778 5G (6nm): Octa-core (4 x 2,4 GHz Kryo 670 + 4 x 1,9 GHz Kryo 670) appareil photo Quad caméra avec capteur ultra grand angle, grand angle, macro et profondeur. Appareil photo principal avec capteur 64 MP, f/1.8 et 1/1.7″ Quad caméra avec capteur ultra grand angle, grand angle, macro et profondeur. Appareil photo principal avec capteur 64 MP, f/1.8 et 1/1.7″ Vidéo Caméra avant et principale jusqu’à [email protected] et HDR, stabilisation optique de l’image de la caméra principale Caméra avant et principale jusqu’à [email protected] et HDR, stabilisation optique de l’image de la caméra principale batterie 5 000 mAh, mode de charge « rapide » jusqu’à 25 watts via un bloc d’alimentation externe (non inclus) 4 500 mAh, mode de charge « rapide » jusqu’à 25 watts via un bloc d’alimentation externe (non inclus) Stockage 128/6 Go ou 256/8 Go extensible jusqu’à 1 To 128/4 Go, 128/6 Go, 128/8 Go, 256/6 Go, 256/8 Go, extensible jusqu’à 1 To Ameublement Capteur d’empreintes digitales à l’écran, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), étanche à l’eau et à la poussière selon IP67 Capteur d’empreintes digitales à l’écran, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (2.0), étanche à l’eau et à la poussière selon IP67 Dimensions (LxlxP)/ Poids 159,6 x 74,8 x 8,1 mm, 189 grammes 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 grammes système Android 12 avec OneUI 4.1, jusqu’à 4 mises à jour Android majeures Android 11 avec OneUI 4.0 > Mise à jour vers Android 12 avec OneUI 4.1 disponible. 1 autre grosse mise à jour arrive.

Ainsi, les deux téléphones ont le même poids et ont à peu près le même grand écran. Si vous regardez attentivement, vous verrez que le boîtier du Galaxy A53 est un tout petit peu plus petit et plus étroit. Si Samsung tient ses promesses, le A53 recevra encore Android 16 dans quelques années, tandis que les A52 devraient se terminer par Android 13. Un critère de distinction très important, à mon avis.

Le Galaxy A52s a également beaucoup plus de configurations de mémoire. Faites bien attention avant d’acheter ! Je ne prendrais pas moins de 6 Go de RAM dans un téléphone Android aujourd’hui. Plus est toujours possible.

Conclusion : plus vite ou plus longtemps ?

Je vais faire court : les deux téléphones sont très similaires. Le principal avantage du Galaxy A52s est le processeur plus performant, tandis que le Galaxy A53 a un design légèrement plus moderne, une batterie plus longue durée et la promesse de beaucoup plus de mises à jour Android. Jusqu’à présent, je n’ai pas regretté ma décision pour l’A53. Quel téléphone utiliseriez-vous ?