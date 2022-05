Norman Reedus dit que la suite de « Death Stranding » est déjà en développement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’un des jeux les plus uniques de mémoire récente obtient une suite et selon son étoile, le développement a déjà commencé. Dans une récente interview avec Leo, Norman Reedus – qui a joué Sam Porter Bridges dans l’original Death Stranding – a déclaré « nous venons de commencer le deuxième » lorsqu’on lui a posé des questions sur le tournage du jeu.

Reedus a ensuite expliqué comment il avait rencontré le réalisateur Hideo Kojima, qui est une histoire intéressante en soi.

« Guillermo Del Toro, qui m’a donné mon premier film, m’a appelé et m’a dit : ‘Hey, il y a un gars qui s’appelle Hideo Kojima, il va t’appeler, dis juste oui.’ Et je vais, ‘Qu’est-ce que tu veux dire juste dire oui?’ Il dit : ‘Arrête d’être un connard, dis juste oui.' »

Lorsque les deux se sont finalement rencontrés en personne, Kojima a montré à Reedus son dernier projet, Silent Hills. Ce titre a été annulé en 2015 mais Reedus et Kojima se sont finalement réunis pour travailler sur Death Stranding.

« Il m’a fallu peut-être deux ou trois ans pour terminer toutes les sessions MoCap et tout », a déclaré Reedus à Leo. « Cela demande beaucoup de travail. Et puis le jeu est sorti, et il vient de remporter tous ces prix, et c’était énorme, alors nous venons de commencer la deuxième partie. »

Death Stranding a eu un peu de mal à sortir de la porte en raison de grandes attentes, mais le soutien a finalement repris. L’été dernier, Kojima Productions a annoncé avoir vendu cinq millions d’exemplaires jusque-là. Un director’s cut lancé sur PlayStation 5 en septembre dernier.

L’admission de Reedus ne correspond probablement pas à la définition de tout le monde de la confirmation officielle de la suite, mais il semble peu probable qu’il invente simplement quelque chose comme ça pour la conversation.

En supposant que le calendrier soit exact et que Kojima Productions vient vraiment de commencer à travailler sur un suivi, il faudra probablement encore plusieurs années avant qu’un produit fini ne soit prêt à être expédié. Cela dit, le Summer Game Fest n’est qu’à quelques semaines et serait l’étape idéale pour Kojima pour étayer les commentaires de Reedus.