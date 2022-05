Le développeur d’Ethereum déclare une preuve de participation "Fusionner" est en test final

Pourquoi c’est important : Le mois dernier, les joueurs sur PC et les passionnés de cryptomonnaie ont appris qu’ils devraient attendre un peu plus longtemps pour qu’Ethereum passe à la preuve de participation. Désormais, les développeurs ont une nouvelle date pour « la fusion », qui devrait faire en sorte que la crypto-monnaie utilise moins d’énergie et ne nécessite plus de cartes graphiques PC pour l’exploitation minière.

Lors d’un événement Web3 cette semaine, un développeur principal d’Ethereum a déclaré qu’il s’attend à ce que la crypto-monnaie passe de son modèle actuel de preuve de travail à une preuve de participation en août. Le soi-disant « Merge » terminera les tests finaux dans les prochaines semaines. Auparavant, les développeurs s’attendaient à ce que le changement se produise en juin, mais un développeur a confirmé un retard le mois dernier. Espérons qu’il n’y en ait pas d’autre.

Développement du noyau Ethereum @preston_vanloon vient de dire que la fusion eth est prête, ils ne font que tester et s’attendent à ce que la fusion se produise en août. Salle comble @sans autorisation sont excités à ce sujet. Grande question @TrustlessState. Aussi sur panneau @drakefjustin pic.twitter.com/vX4beNatJ5 – Benjamin Cohen (benjicohen.eth) (@benjicohen421) 19 mai 2022

Le passage à la preuve de participation est censé résoudre quelques-uns des problèmes les plus importants de la crypto-monnaie avec les critiques. Cela devrait réduire l’empreinte carbone d’Ethereum et faciliter l’approvisionnement en GPU que les mineurs achetaient sous preuve de travail.

Quoi qu’il arrive avec Ethereum, la crise du GPU est peut-être déjà en train de se terminer. Les prix douloureusement gonflés sur un an sont finalement retombés sur Terre récemment. Plus tôt ce mois-ci, un crash a effacé environ un an de valeur d’Ethereum, de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, modifiant encore les marges bénéficiaires des mineurs.

Espérons que la fusion arrive à temps pour minimiser l’impact de l’exploitation minière sur la dernière génération de GPU de Nvidia, AMD et Intel lors de leur lancement au cours du second semestre 2022.