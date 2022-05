Facebook verse 397 $ aux résidents de l’Illinois dans le cadre de son règlement de procès pour reconnaissance faciale

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cela fait presque sept ans qu’un recours collectif a été lancé contre Facebook dans l’Illinois, alléguant que la société avait violé les droits des citoyens en collectant et en stockant des scans de leurs visages sans leur permission. Aujourd’hui, plus d’un million de résidents reçoivent des chèques et des dépôts de 397 $ dans le cadre d’un paiement de règlement.

La poursuite, déposée en 2015, alléguait que la fonctionnalité de marquage de photos retirée de Facebook violait la loi BIPA (Biometric Information Privacy Act) de l’Illinois, qui interdit la collecte de données biométriques identifiables sans le consentement explicite d’une personne. Cela inclut les empreintes digitales, les scans de la rétine et la géométrie faciale.

La requête de Facebook visant à rejeter l’action en justice a été rejetée en mai 2016 et le juge de district américain James Donato a statué qu’il pouvait procéder à un recours collectif en 2018. Bien que Facebook ait réussi sa demande de déplacer l’affaire de l’Illinois à San Francisco, de nouveaux appels ont été répétés. le faire rejeter a échoué.

Je viens d’être payé 397 dollars par Facebook lol… j’ai d’abord cru que c’était une arnaque mais je me suis connecté à paypal et l’argent est là. pic.twitter.com/YzWjeq0ghS — Baron d’argent de Weimar (@BankerWeimar) 17 mai 2022

Facebook a fait valoir qu’aucun préjudice « réel » n’avait été causé par ses actions et que le BIPA ne pouvait pas s’appliquer car ses serveurs ne se trouvaient pas dans l’Illinois. La société a même tenté d’annuler le recours collectif devant la Cour d’appel du neuvième circuit, sans succès.

Facebook a finalement accepté de se contenter de 550 millions de dollars. Après qu’un juge fédéral a déclaré que c’était trop peu, le montant a été porté à 650 millions de dollars, qui, moins les coûts et 97,5 millions de dollars en honoraires d’avocat, seront répartis entre les 1,6 million de personnes qui ont signé le règlement.

La fonctionnalité « Suggested Tags » de Facebook, qui utilisait la reconnaissance faciale pour identifier les utilisateurs sur les photos et suggérait de les taguer, a été fermée par Meta l’année dernière, bien qu’elle n’ait jamais fermé la porte à un éventuel retour futur de la technologie sous une forme ou une autre.

Les règlements sont envoyés par chèque et dépôt direct. Engadget rapporte que l’emballage du premier ne le fait pas apparaître comme un paiement de 394 $. « Honnêtement, j’ai failli jeter le mien. Il a été envoyé dans une enveloppe brune en papier recyclé. Ressenti comme un sac en papier. Je pensais à coup sûr que c’était du courrier indésirable », a déclaré un utilisateur de Reddit.