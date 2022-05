Les pirates ont créé un robot appelant pour faire perdre du temps aux responsables russes et vous pouvez écouter les appels

Dans le contexte : L’invasion russe de l’Ukraine a incité plusieurs entreprises à cesser de faire des affaires avec la Russie. Les nations occidentales ont également frappé la superpuissance avec des sanctions paralysantes. Même les pirates se sont lancés dans la mêlée avec des attaques DDoS sur les sites Web gouvernementaux.

Un groupe hacktiviste se faisant appeler Obfuscated Dreams of Scheherazade a créé un bot qui met en place une conférence téléphonique entre plusieurs entités gouvernementales, amenant chacune à penser que l’autre a passé l’appel. Le but déclaré est de faire perdre du temps au gouvernement et de bloquer les lignes téléphoniques. Les appels de spam automatisés se poursuivent sans interruption pendant les heures d’ouverture en Russie.

Mercredi, le groupe de piratage a créé un site Web sur lequel n’importe qui peut initier et écouter l’un de ces appels. Le site Web s’appelle Waste Russian Time Today. Les utilisateurs visitant le site peuvent faire défiler jusqu’à l’icône du téléphone, lancer un appel entre des agences russes aléatoires et écouter le chaos alors qu’ils essaient de comprendre qui appelle qui et pourquoi.

Évidemment, connaître le russe pourrait aider à comprendre ce qui est dit. Pourtant, les participants sont probablement échauffés car les officiels ont probablement répondu à des appels absurdes toute la journée – la colère et la frustration sonnent de la même manière dans toutes les langues. Que quelqu’un utilise ou non le site, le bot passe toujours des appels sans intervention humaine pour s’assurer qu’il fait perdre le plus de temps possible aux agences.

« Si vous êtes au téléphone, vous ne pouvez pas larguer des bombes ou coordonner des soldats », a déclaré le groupe. « [Don’t speak Russian?] Bloquez les lignes ! Vous pouvez toujours deviner quelque chose à partir des voix. Et plus les employés de la Douma sont énervés, mieux c’est. »

Jusqu’à présent, 5 186 appels ont été passés depuis le site Web depuis sa mise en ligne aujourd’hui.

Actuellement, le groupe opère à partir des numéros de téléphone de milliers d’employés du gouvernement, y compris le corps de presse de Poutine, les employés de la Douma, Military Poice et le FSB (service secret russe). Les chiffres vont des administrateurs de niveau intermédiaire aux politiciens de haut rang. Mais le groupe en veut plus.

Obfuscated Dreams of Scheherazade cherche des moyens d’ajouter à sa base de données. Les pirates accepteront les e-mails de toute personne qui pourrait avoir plus de numéros de téléphone. Ils encouragent également ceux qui souhaitent s’impliquer davantage à faire des recherches indépendantes pour constituer une collection plus étendue.

Les utilisateurs lançant un appel depuis le site Web sont entièrement anonymes et leur voix ne peut pas être entendue. Obfuscated Dreams of Scheherazade a déclaré à Wired que la mise en sourdine de l’utilisateur tiers garantit qu’il ne peut donner aucune information d’identification aux autres sur la ligne.

Que cet effort soit efficace pour ralentir la machine de guerre est discutable. On ne sait pas non plus ce que la Russie peut faire à propos de la distraction. Les appels indésirables sont pratiquement impossibles à arrêter dans des circonstances normales. Le fait que les appels importuns proviennent de sources officielles fiables rend encore plus compliqué leur élimination. Il devrait être intéressant de voir comment la Russie traite ce nouveau problème maintenant que le chat est sorti du sac.

Crédit photo : Phonlamai Photo