Huawei lance le superbe téléphone pliable Mate Xs 2 pour 1 999 €

Conclusion : Le Huawei Mate Xs 2 est doté d’un écran 120 Hz impressionnant qui peut se replier vers l’extérieur. Cependant, cette conception le rend plus sensible aux dommages à l’écran que les autres téléphones pliables. Malheureusement, il manque également la connectivité 5G, ce que les téléphones moins chers incluent.

Dans un livestream aujourd’hui, Huawei a annoncé la disponibilité mondiale de son tout nouveau smartphone pliable phare et d’une multitude de wearables. La société a lancé ces appareils pour la première fois en Chine plus tôt cette année, mais ils arrivent maintenant sur les marchés occidentaux, à commencer par l’Europe.

Le Mate Xs 2 est le premier nouveau pliable de Huawei depuis le P50 Pocket. Il contient un écran OLED massif de 7,8 pouces (résolution 2480 x 2200 et taux de rafraîchissement de 120 Hz) qui se replie vers l’extérieur, contrairement à des concurrents tels que le Samsung Galaxy Z Fold3. Une fois replié, il se réduit à un écran plus étroit de 6,5 pouces, ce qui permet une utilisation plus facile d’une seule main.

L’appareil est alimenté par le Snapdragon 888 4G de dernière génération de Qualcomm, car Huawei n’est pas autorisé à se procurer des chipsets compatibles 5G en raison des sanctions américaines en cours contre le fournisseur chinois. Le Mate Xs 2 dispose également de 8 Go de RAM, de 512 Go de stockage et d’une batterie de 4 600 mAh pouvant se recharger à 66 W.

Le système de caméra se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra large de 13 mégapixels et d’un téléobjectif 3x de 8 mégapixels avec stabilisation optique de l’image. Il y a aussi une caméra frontale de 10 mégapixels, bien que vous puissiez utiliser celles de meilleure qualité à l’arrière lorsque le téléphone est plié.

Le Huawei Mate Xs 2 sera disponible en Europe le mois prochain au prix de 1 999 €.

Comme mentionné précédemment, Huawei a également annoncé une multitude de dispositifs portables, mais le plus intéressant est peut-être la série Watch GT 3 Pro. Il existe deux modèles, une variante en céramique de 43 mm et une option en titane de 46 mm.

La version en céramique a un écran OLED de 1,32 pouces 466 x 466, tandis que le modèle Titanium a un écran OLED légèrement plus grand de 1,43 pouces 466 x 466. Les deux exécutent HarmonyOS 2, propriété de Huawei, et ils sont livrés avec un bouton latéral physique et une couronne numérique.

Les montres disposent d’un suivi SpO2, d’une surveillance de la température de la peau, d’une résistance à l’eau de 5 ATM et de 32 Go de stockage. La fonctionnalité ECG sera également incluse dans certains pays, mais pas au lancement.

Les précommandes pour la série Huawei Watch GT 3 Pro commencent le 8 juin, avec des prix à partir de 369 €.