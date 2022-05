Les nouveaux LinkBuds S de Sony sont dotés d’un design léger et d’ANC

Pourquoi c’est important : Le marché des véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) est actuellement sursaturé d’options à tous les prix. Cependant, les nouveaux LinkBuds S de Sony pourraient se démarquer car ils se concentrent sur le fait d’être aussi confortables et légers que possible sans sacrifier les fonctionnalités que vous attendez à leur prix de 200 $, comme la suppression active du bruit (ANC).

Sony vient d’annoncer le nouveau LinkBuds S, un ensemble d’écouteurs TWS conçus pour être aussi confortables que possible tout en offrant ANC et un son de haute qualité.

Contrairement aux LinkBuds à conception ouverte sortis plus tôt cette année, les LinkBuds S ont un design plus conventionnel qui rappelle le produit phare de Sony, le WF-1000XM4. Cependant, les LinkBuds S sont beaucoup plus petits et plus légers à seulement 4,8 grammes chacun.

Les écouteurs sont dotés de pilotes de 5 mm et du processeur intégré V1 de Sony, permettant une diffusion audio haute résolution via le codec propriétaire LDAC et la mise à l’échelle DSEE Extreme. La société prévoit également d’ajouter un mode à faible latence pour les jeux, bien qu’il ne soit pas disponible au lancement.

Les LinkBuds S disposent d’ANC, bien que Sony affirme qu’il n’est pas aussi bon que sur le WF-1000XM4. Il existe également un mode de transparence pour laisser entrer plus de son ambiant. Les utilisateurs peuvent basculer entre eux en appuyant simplement sur le bouton gauche. De plus, Sony inclut Adaptive Sound Control, configurant les paramètres de son ambiant en fonction de votre activité ou de votre emplacement, et Speak to Chat, qui met automatiquement le son en pause et active le mode de transparence lorsqu’il détecte que vous parlez.

La durée de vie de la batterie est d’environ 6 heures avec ANC activé, tandis que le boîtier peut ajouter 14 heures d’utilisation supplémentaires. Juicing pendant seulement cinq minutes vous donnera une heure d’utilisation, mais il ne prend pas en charge la charge sans fil. Les bourgeons sont également classés IPX4, ce qui les rend résistants à la transpiration.

Sony LinkBuds S est disponible en options de couleur noir et blanc et a frappé Amazon et d’autres détaillants à partir du 20 mai pour 200 $. Best Buy aura une couleur beige exclusive à vendre pour ceux qui préfèrent un ton chair plus discret.