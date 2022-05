HP renforce l’ordinateur portable de jeu Omen 16 et annonce un nouveau Victus 15 à 799 $ pour les joueurs à petit budget

En un mot: le rafraîchissement 2022 de l’ordinateur portable Omen 16 pouces par HP semble mineur à la surface, mais sous sa coque d’aspect similaire se trouvent les dernières puces Intel Alder Lake et AMD Ryzen, ainsi qu’une RAM plus rapide, plus de stockage et un nouveau système de refroidissement. Pendant ce temps, le Victus 15, moins cher à 799 $, fait ses débuts en tant qu’ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme pour les acheteurs à petit budget, et sera également disponible avec des puces Intel ou AMD.

Le nouveau HP Omen 16 présente le même rapport d’aspect 16: 9, la même résolution et les mêmes taux de rafraîchissement que le modèle de l’année dernière, avec un panneau QHD de 16,1 pouces à 165 Hz dans la version haut de gamme. Cependant, il peut désormais être équipé d’un processeur Intel i9-12900H 14C/20T ou d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HX 8C/16T. Les joueurs peuvent également presser quelques images par seconde supplémentaires avec le nouveau GPU RTX 3070 Ti, qui est désormais disponible avec les options 3050/3050 Ti existantes ou une Radeon RX 6650M, ainsi qu’une variante 3060 légèrement plus puissante (140 W contre 115 W) trouvée sur le présage plus âgé 16.

Les nouvelles plates-formes CPU permettent également d’accéder à une RAM plus rapide, à plus de stockage et à une meilleure connectivité. Alors que la mémoire DDR5-4800 de 16/32 Go arrive à la fois sur les variantes Intel et AMD, cette dernière peut être équipée d’un SSD PCIe Gen4 jusqu’à 1 To, contrairement à la version Intel qui peut contenir le double de capacité.

De plus, les Omen 16 alimentés par Intel seront disponibles en finitions noir et blanc, tandis que la version AMD ne sera disponible qu’en couleur argent. En termes de connectivité, il y a 2 ports USB-C (avec Thunderbolt 4 sur les modèles Intel), 1 x HDMI 2.1 et DC-in à l’arrière. Sur ses côtés se trouvent 3 ports USB-A, Ethernet, un lecteur microSD et une prise audio 3,5 mm.

La surface du pavé tactile est également légèrement plus large sur le nouveau modèle, la webcam 720p ajoute une réduction du bruit pour la vidéo, et elle est livrée avec un adaptateur secteur 200W pour la batterie 4 cellules 70Wh. L’Omen 16 2022 commencera à 1 199,99 $ et sera lancé cet été.

Le deuxième ordinateur portable HP est destiné aux acheteurs au budget serré, à la recherche d’une expérience de jeu d’entrée de gamme. Le Victus 15 à 799 $ utilise le combo Core i5-12500H/RTX 3050Ti moins puissant ou un AMD Ryzen 5 5600H/RX 6500M, et les couple avec jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go.

L’écran FHD de 15,6 pouces du Victus se rafraîchit à 144 Hz et sa batterie de 70 Wh le maintiendra en fonctionnement jusqu’à 7,5 heures d’utilisation mixte. Il existe également une connectivité décente, avec une paire de ports USB Type-A, 1 x USB-C (avec DP 1.4), 1 x HDMI 2.1, Ethernet, DC-in et une prise combo casque.

HP note également que le système de refroidissement du Victus 15 maintient l’ordinateur portable au frais avec une conception de flux d’air à quatre voies et deux caloducs. Comme l’Omen 16, ce modèle sera également lancé cet été et sera disponible en finition Silver, Blue et White.