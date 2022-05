L’exploitation minière de Bitcoin rebondit en Chine alors que le pays prend la deuxième plus grande part mondiale de hashrate

Dans le contexte : il semble que la répression de la Chine contre l’extraction de crypto n’a pas été aussi efficace que son gouvernement l’espérait. La part du pays dans les opérations minières mondiales de Bitcoin est passée de zéro à près d’un quart, ce qui le place derrière les États-Unis en tant que premier pays minier de BTC au monde.

En octobre de l’année dernière, les États-Unis ont dépassé la Chine pour la première fois pour devenir le leader mondial de l’extraction de crypto. La nation asiatique avait passé des mois à sévir encore plus contre les crypto-monnaies et avait même déclaré illégales toutes les transactions utilisant la monnaie virtuelle.

Le resserrement de l’emprise de la Chine sur l’industrie a vu sa part du hashrate mondial du Bitcoin passer de 75 % en septembre 2019 à zéro. Mais le dernier rapport du Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) montre une résurgence dans le pays entre septembre 2021 et janvier – il s’élève désormais à 21,1 %, juste derrière les 37,8 % des États-Unis.

Le CCAF écrit que la montée en puissance de la Chine est due aux opérations minières secrètes. « L’accès à l’électricité hors réseau et les opérations à petite échelle géographiquement dispersées sont parmi les principaux moyens utilisés par les mineurs souterrains pour cacher leurs opérations aux autorités et contourner l’interdiction », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Les chiffres sont basés sur des données géolocalisées agrégées communiquées par les pools miniers partenaires. Comme de nombreux mineurs en Chine cachent probablement leurs emplacements en utilisant des services proxy étrangers tels que les VPN, la part du pays dans le hashrate mondial de Bitcoin pourrait être encore plus élevée que ne le suggère le rapport.

Il semble que le déclin temporaire de la Chine soit le résultat du passage souterrain des mineurs. « Il faut du temps pour trouver des installations d’hébergement existantes ou en construire de nouvelles non traçables à cette échelle », a déclaré le CCAF. « Il est probable qu’une part non négligeable de mineurs chinois se soit rapidement adaptée aux nouvelles circonstances et ait continué à opérer secrètement tout en cachant leurs traces en utilisant des services proxy étrangers pour détourner l’attention et l’examen ».

« Alors que l’interdiction s’est installée et que le temps a passé, il semble que les mineurs souterrains sont devenus plus confiants et semblent satisfaits de la protection offerte par les services proxy locaux », a ajouté le centre.

Derrière la Chine sur la liste mondiale des hashrate se trouve le Kazakhstan avec 13,22 %, suivi du Canada et de sa part de 6,48 %. En ce qui concerne les États américains individuels, la Géorgie est le leader du hashrate avec 30,8 %, suivie du Texas et du Kentucky.