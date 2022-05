Apple autorise désormais les applications d’abonnement à vous facturer automatiquement plus

Une patate chaude : si vous vous abonnez à un service via une application App Store, vous voudrez peut-être prêter attention aux e-mails ou aux notifications qu’il envoie. Apple vient de changer sa politique afin que les développeurs puissent augmenter le prix des abonnements et garder les utilisateurs inscrits sans avoir besoin de leur permission.

Les nouvelles règles de l’App Store stipulent que les abonnements peuvent désormais se renouveler automatiquement même lorsque les prix ont augmenté. Auparavant, les utilisateurs devaient s’inscrire pour renouveler leurs abonnements s’il y avait eu une récente hausse de prix.

La bonne nouvelle est que les utilisateurs recevront des e-mails, des notifications push et des notifications intégrées à l’application concernant le prochain renouvellement d’un abonnement devenu plus cher.

De plus, les développeurs sont limités à combien ils peuvent augmenter le prix de leur abonnement avant qu’il ne requière le consentement de l’utilisateur pour le renouveler. S’il augmente de plus de 50 % et que la différence est supérieure à 5 $, il n’est pas admissible au renouvellement automatique. Il peut augmenter de plus de 50 % sur les abonnements annuels, mais la différence de prix ne peut pas dépasser 50 $ sans l’autorisation de l’utilisateur.

Un autre facteur important est que les renouvellements automatiques d’abonnements plus chers ne peuvent se produire qu’une fois par an – tout autre nécessitera une activation. Cela devrait empêcher les développeurs louches d’augmenter à plusieurs reprises leurs abonnements de petites quantités sur 12 mois dans l’espoir que les utilisateurs ne le fassent pas. avis.

Apple affirme avoir mis en œuvre le changement car certains utilisateurs ont manqué des notifications pour s’inscrire lorsqu’un prix d’abonnement a augmenté, provoquant une interruption du service et les obligeant à s’inscrire à nouveau. Mais il est difficile d’imaginer que la plupart des gens soient satisfaits de la nouvelle politique, malgré ce que pense Apple.