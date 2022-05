Ces jeux vous permettront de comparer Intel XeSS, AMD FSR et Nvidia DLSS

Pourquoi c’est important : lorsque le XeSS d’Intel sera lancé cet été, il devrait concurrencer le DLSS de Nvidia et le FSR 2.0 d’AMD pour voir quelle solution de reconstruction d’image offre la meilleure image 4K simulée au taux de rafraîchissement le plus élevé. Les outils de comparaison idéaux seront les jeux qui proposent deux ou les trois options.

La semaine dernière, le développeur de Dolmen a déclaré que le prochain jeu d’action de science-fiction comportera l’upscaler d’image XeSS d’Intel ainsi que DLSS et FSR. Cela en fait l’une des premières opportunités de tester XeSS et de le comparer aux deux autres lors de son lancement cet été aux côtés des GPU de bureau Arc Alchemist d’Intel.

Intel répertorie déjà les jeux qui prendront en charge XeSS au lancement. La comparaison de la page d’Intel avec la liste officielle FSR d’AMD et la sélection de titres pris en charge par Nvidia nous indique quels jeux les verront directement concourir.

Dolmen, Death Stranding Director’s Cut, Ghostwire: Tokyo et Enlisted présenteront les trois lorsque les GPU Arc 5 et Arc 7 d’Intel arriveront en juillet ou août. Les jeux proposant DLSS et XeSS mais pas FSR incluent Shadow of the Tomb Raider, Chivalry II et Chorus. Jusqu’à présent, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, Arcageddon et The Riftbreaker comprendront XeSS avec FSR mais pas DLSS.

De nombreux autres jeux proposent déjà des comparaisons entre FSR et DLSS. Cependant, pour l’instant, seul Deathloop prend en charge le nouveau FSR 2.0 d’AMD, dont les critiques indiquent qu’il se compare plus favorablement au DLSS que le FSR 1.0. Espérons que plus de jeux avec 1.0 recevront des mises à niveau vers 2.0.

Les autres jeux prévoyant d’inclure XeSS incluent Hitman III, Grid Legends, Super People, The Settlers et Anvil. Dolmen sort ce vendredi sur PC et consoles.