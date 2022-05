Autre que de niche : Elden Ring a vendu plus que Call of Duty

Avec Elden Ring, difficulté, engagement et dévouement ne concernent plus seulement quelques niches, mais un utilisateur composé de 13,4 millions de personnes qui ont succombé au charme de soulslike.

Malgré sa sortie le 25 février, Elden Ring continue d’être le jeu vidéo du moment. En témoignent les 13,4 millions d’exemplaires vendus et la place du débat public au sein de la communauté vidéoludique. Selon le dernier rapport de NPD, Elden Ring reste sur le podium des jeux les plus vendus. Un record qui perdure sur Steam depuis des mois. Un résultat surprenant donc pour un jeu appartenant à la niche soulslike, un genre né de la maison de logiciels de Hidetaka Miyazaki, le japonais FromSoftware, le même derrière Elden Ring.

Des chiffres ahurissants, qui éclipsent les titres les plus populaires auprès du grand public, comme Call of Duty Vanguard et Cyberpunk 2077. Une comparaison qui laisse en partie le temps qu’il trouve. Call of Duty Vanguard fait partie des chapitres les moins vendus de l’histoire de la série, en raison d’une campagne solo fade et banale et d’un mode multijoueur cannibalisé par Warzone. A tout cela s’ajoute l’énorme scandale qui a impliqué Activision Blizzard ces derniers mois, lié au harcèlement et à la fraternité en milieu de travail.

Concernant Cyberpunk 2077, on a beaucoup parlé du lancement troublé qui n’a pas tenu les promesses faites en développement par CD Projekt RED. Du coup, malgré les 13,7 millions d’exemplaires vendus au lancement, le titre a ensuite subi une baisse inéluctable. Pourtant, il est surprenant de voir comment un jeu comme Elden Ring parvient à surpasser les noms du genre, devenant le titre le plus joué, parlé et diffusé au cours de la dernière période. Comment est-ce possible?

Elden Ring fait partie du soulslike, genre né de Demon’s Souls, puis continué avec Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Tous les titres de FromSoftware, réalisé par Miyazaki. Leur particularité est la quantité d’engagement et de dévouement requis du joueur ou du joueur, jeté dans des mondes hostiles et silencieux, peuplés d’ennemis mortels. Elden Ring étend ce concept et le place dans la structure du monde ouvert. Cependant, le dernier titre FromSoftware ne s’adapte pas aux canons désormais consolidés du monde ouvert, mais donne sa propre interprétation.

Contrairement à un Assassin’s Creed : Valhalla ou Horizon Forbidden West, Elden Ring ne submerge pas ceux qui jouent avec un monde géant parsemé de marqueurs sur la carte. Il y a des dizaines et des dizaines d’activités à effectuer, ni de personnages secondaires qui lancent des soumissions sans fin – ou des sous-quêtes dans le jargon du jeu. Non, Elden Ring ne dit rien. Il n’accompagne pas ceux qui jouent par la main. Pour raconter et s’immerger dans son histoire, il s’appuie sur les phrases cryptiques écrites par George RR Martin (A Song of Ice and Fire / Game of Thrones) et sur les objets cachés dans l’Interrègne, le monde évocateur et meurtrier dans lequel les exploits des sans-lumière.

C’est au joueur d’aller de l’avant, de lire les messages laissés par les anciens joueurs ou joueuses, de comprendre les mouvements d’un boss avant de le battre, d’étudier l’utilisation d’un objet comme équipement. Par rapport à souslike, plus linéaire dans la structure et donc plus frustrant – si vous rencontrez un boss en cours de route, il n’y a pas grand chose à faire, il faut le battre – Elden Ring permet de mettre en veille une partie de la carte qui est trop difficile de favoriser la découverte des autres, chacun magnifiquement caractérisé à sa manière. En un mot, FromSoftware fait l’éloge de l’exploration, donnant un vrai sens au monde ouvert.

Ce trait caractéristique, combiné à la participation de Martin à l’écriture, à l’excellente santé dont jouit l’imaginaire dark fantasy et à l’énorme bouche à oreille initié par les acteurs et joueuses, font en sorte qu’Elden Ring reste le titre du moment, consolidant ses débuts dans le mainstream. paysage. Tout cela, cependant, sans céder à ses règles, offrant une aventure solo, sans microtransactions et des myriades d’activités signalées à réaliser. Bien au contraire : avec Elden Ring, les difficultés, l’engagement et le dévouement ne concernent plus seulement quelques niches, mais un utilisateur composé de 13,4 millions de personnes qui ont succombé au charme des soulslike.