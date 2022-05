Un nouveau jeu Twitter tente de simplifier la politique de confidentialité du géant des médias sociaux

WTF ? ! Juste au moment où vous pensez que le Twitterverse ne peut pas devenir plus étrange – c’est le cas. Plus tôt cette semaine, Twitter a publié un jeu basé sur un navigateur pour promouvoir et aider les utilisateurs à comprendre la politique de confidentialité de la plate-forme de médias sociaux. Le défilement latéral 2D emmène les joueurs dans une promenade basée sur un navigateur où ils doivent éviter les publicités et les DM indésirables tout en apprenant à « améliorer leur jeu de confidentialité ».

Comme la plupart des logiciels et applications, Twitter politique de confidentialité est souvent occulté, mal compris ou simplement cliqué et ignoré. Twitter Data Dash, un jeu de plateforme 2D rétro qui s’exécute sur votre navigateur, a été lancé dans le but de rendre le jargon juridique souvent ignoré de l’entreprise en matière de confidentialité un peu plus digeste.

Le jeu permet aux joueurs de prendre le contrôle du personnage principal du jeu, un chiot bleu nommé Data, pour voyager à travers PrivaCity (voir ce qu’ils y ont fait) en collectant des os.

De plus, votre vie privée n’est pas un jeu. Mais nous en avons créé un pour vous aider à comprendre les parties les plus complexes de notre politique de confidentialité et comment vous pouvez prendre le contrôle de votre expérience sur Twitter. Jouez et apprenez : https://t.co/HRpDoZuxg4 pic.twitter.com/ku02aZV7qL – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 11 mai 2022

Lorsque les joueurs naviguent dans la ville, ils sont confrontés à des périls allant des publicités de chats indésirables aux trollings et DM indésirables. Les joueurs utilisent leurs claviers pour courir, sauter et esquiver à travers quatre niveaux tout en récupérant les os de Data.

Ceux qui ont la chance de récupérer les os et de terminer un niveau ne sont pas récompensés par la gloire et la fortune, mais plutôt par la meilleure distillation de la politique de confidentialité de Twitter que leur service juridique peut rassembler. Parlez d’excitation.

Blague à part, l’approche de Twitter pour présenter un contenu autrement sec et souvent négligé est un pas dans la bonne direction. Malheureusement, leur exécution peut demander du travail. Les commandes du jeu peuvent sembler un peu maladroites, ce qui pourrait inciter les joueurs à se concentrer davantage sur les commandes et moins sur la messagerie prévue.

Le message sous-jacent peut également être quelque peu flou, le jeu encourageant les utilisateurs à prendre des mesures telles qu’éviter les publicités qui sont autrement inévitables lors de l’utilisation de la plate-forme.

Indépendamment de l’efficacité ou de l’inefficacité de la tentative de Twitter d’accroître la compréhension, il y a de fortes chances que nous voyions davantage cette tendance destinée à engager un public cible beaucoup plus large.

Crédit image : Manipuler avec soin par Ravi Sharma