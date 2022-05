Les chats qui vivent ensemble apprennent les noms de leurs amis félins

Cela a été découvert par une équipe de recherche japonaise qui a examiné les capacités cognitives de 48 chats vivant avec au moins deux autres animaux de compagnie à la maison ou dans une chatterie.

Les chats apprennent et reconnaissent non seulement leur propre nom mais aussi celui des autres félins avec lesquels ils vivent. Cela a été découvert par une équipe de recherche coordonnée par des chercheurs de l’Université de Kyoto au Japon, examinant les capacités cognitives de 48 chats qui vivaient avec au moins deux autres animaux de compagnie dans la maison ou dans une chatterie. Leur enquête, publiée en détail dans une étude sur Rapports scientifiquesa révélé que les chats associent les noms d’autres chats qu’ils connaissent et il semble qu’ils connaissent également les noms des personnes vivant dans le même foyer.

Pour décoder leurs capacités cognitives, on a montré à tous les chats impliqués dans l’étude une photo d’un des chats avec lesquels ils vivaient et, pendant le test, un enregistrement vocal prononçait à haute voix le nom de l’animal représenté sur l’image ou un autre. Nom. Les chercheurs se sont donc concentrés sur la réaction des animaux, notant que lorsque le nom de l’animal et l’image montrée ne correspondaient pas, les chats domestiques avaient tendance à fixer l’image plus longtemps, une réaction qui, selon les chercheurs, indiquait un « effet de violation de l’attente « . Les chats de la chatterie, en revanche, n’ont pas montré de différence particulière dans leurs réactions, sans doute parce que dans les structures, comme il y a plus de chats, le nom de chacun se prononce moins fréquemment.

« Ce que nous avons découvert est surprenant Saho Takagi, chercheuse en sciences animales à l’Université d’Azabu dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo, qui a participé à l’étude lorsqu’elle travaillait à l’Université de Kyoto, a déclaré. Nous aimerions que les gens sachent la vérité : même si les félins ne semblent pas écouter les conversations des gens, ils le font en réalité.« .

Dans une deuxième expérience, les chercheurs ont utilisé des images de personnes comme stimulus pour les chats domestiques. Dans ce cas, les chats de la maison ont vu des photos de membres de la famille et en même temps prononcé leurs noms corrects ou incorrects. Encore une fois, lorsqu’il y avait un écart entre l’image et le nom, les chats fixaient l’image plus longtemps, en particulier lorsque les animaux testés avaient vécu plus longtemps dans la famille et que les familles elles-mêmes étaient plus nombreuses. « Notre interprétation des résultats est que les chats vivant avec plus de personnes ont plus d’occasions d’entendre leurs noms que les chats vivant dans des familles plus petites. – ont expliqué les érudits -. Vivre avec une famille plus longtemps augmente cette expérience« .

En d’autres termes, la fréquence et le nombre d’expositions aux stimuli peuvent rendre l’association nom-visage plus probable chez les chats. « Nous pensions que les chats étaient indifférents aux choses qui « ne leur profitent pas », mais nous avons appris qu’ils prêtent attention à la communication entre leurs colocataires humains et les félins. – Takagi a ajouté -. À l’avenir, nous voulons étudier comment les chats apprennent les noms et les visages des autres chats et comment ils développent cette association dans leur environnement de vie.« .